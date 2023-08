Leonardo DiCaprio: la nuova fidanzata Vittoria Ceretti è italiana

Leonardo DiCaprio ha una nuova fidanzata ventenne (per la precisione ha 25 anni), ma questa non è una notizia. La novità è che la ragazza è italiana e si chiama Vittoria Ceretti. I due sono stati paparazzati per la prima volta nei pressi di una gelateria a Santa Barbara dove lei ha preso un cono gelato, mentre lui un macchiato freddo.

Leonardo DiCaprio, 48, and model Vittoria Ceretti, 25, cool off from the LA heat with ice cream and iced coffee https://t.co/ACNTA0PRKx pic.twitter.com/0eAlHZGpu9 — Page Six (@PageSix) August 24, 2023

Vittoria Ceretti nonostante la giovane età ha già un matrimonio alle spalle: è stata sposata per tre anni con il deejay Matteo Milleri.

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti seen together in Santa Barbara. https://t.co/G6ObncrgF6 — Pop Crave (@PopCrave) August 24, 2023

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti in Santa Barbara. pic.twitter.com/dqhZZN7IPm — @21metgala (@21metgala) August 24, 2023

Vittoria Ceretti non è l’unica italiana…

Questa non è la prima volta che Leonardo DiCaprio ha a che fare con una persona italiana e del caffè. Se con la Ceretti ha preso un macchiato freddo, quando si è incrociato con Cristiano Malgioglio ha preso un caffè americano tutto sui vestiti. A raccontare questo aneddoto trash è stata Orietta Berti da Fabio Fazio.

“Digli cosa hai fatto a Leonardo DiCaprio, diglielo! Eravamo al Four Season a Los Angeles a fare colazione, eravamo andati a prendere il caffè. Sai in quei bicchieroni grandi? C’era anche Leonardo lì. Cristiano appena vede uno bello non capisce più niente, ha iniziato tutto a tremare e gli ha buttato tutto il caffè addosso a DiCaprio! Lui [l’attore, ndr] tutto gentile ha pure detto ‘I’m sorry!“, cioè si è pure scusato!”

“L’ho bruciato!”, la risposta di Cristiano Malgioglio.