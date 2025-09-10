Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, amore in primo piano a Hollywood

Leonardo DiCaprio è tornato sul grande schermo con il nuovo film di Paul Thomas Anderson, “One Battle at a Time”. Il 24 settembre l’attore interpreta Bob, un ex rivoluzionario in cerca della figlia scomparsa. Alla première, ha condiviso il palco con Sean Penn e Benicio del Toro, accolti con entusiasmo dai fan. Sebbene DiCaprio sia arrivato da solo, la madre, Irmelin Indenbirken, era presente per esprimere il suo orgoglio.

Tra i presenti, c’era anche Vittoria Ceretti, la modella italiana con cui DiCaprio ha una relazione da oltre un anno. Arrivata sotto i flash dei fotografi, Vittoria ha scelto di non posare per le telecamere, mantenendo così la sua privacy. I tabloid continuano a speculare su una possibile notte tra i due, ma è chiaro che la loro connessione è forte. I due erano anche amici al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, dove si sono mostrati affiatati e spensierati.