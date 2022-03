Non soltanto politici e personalità di spicco di tutte le religioni, ma anche tanti artisti (tra cui Katy Perry, Lady Gaga e Madonna) si sono scagliati contro la guerra di Putin. Alcuni di loro però non si sono limitati a qualche post di solidarietà sui social, ci sono diverse celebrità che hanno deciso di fare la loro parte attraverso delle cospicue donazioni e tra queste c’è anche Leonardo DiCaprio.

L’attore di The Wolf of Wall Street in questi giorni ha donato ben 10 milioni di dollari al governo ucraino per sostenere gli sforzi militari e umanitari all’interno del paese che è stato invaso dalla Russia.

DiCaprio è da sempre sensibile alle tematiche sociali ed ecologico-ambientali, ma in questo caso la sua empatia con il popolo ucraino (e la gravissima crisi umanitaria che sta affrontando) affonda le radici anche nel suo privato. Non tutti sanno infatti che la nonna del divo di Hollywood era ucraina, Elena Smirnova (morta nel 2008 a 90 anni) era originaria di Odessa, la città che affaccia sul Mar Nero e che è quasi stata raggiunta dall’esercito russo.

The grandson of a native Ukrainian from Odessa, he just donated $10 million in support of #Ukraine …

This is the story of @LeoDiCaprio. pic.twitter.com/2q7LWVKJYn

— Brut America (@brutamerica) March 8, 2022