21.9 C
Roma
venerdì – 5 Settembre 2025
Spettacolo

Leonardo Di Costanzo torna a Venezia con Elisa e il Leone d’oro

Da StraNotizie
Leonardo Di Costanzo torna a Venezia con Elisa e il Leone d’oro

Leonardo Di Costanzo torna alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo nuovo film, Elisa, che concorre per il Leone d’oro. La protagonista del film è Barbara Ronchi, affiancata da Valeria Golino e dall’attore francese Roschdy Zem. Elisa è un’evoluzione del progetto iniziato con Ariaferma, un film carcerario che affrontava il tema del male dall’interno delle celle.

La storia segue Elisa, una donna che vive in un centro di recupero in montagna, a causa di un crimine avvenuto anni prima, il delitto della sorella, per il quale è responsabile. Nel corso della narrazione, Elisa intraprende un intenso percorso di consapevolezza, cercando di liberarsi dal pesante fardello del senso di colpa. Il criminologo interpretato da Zem gioca un ruolo fondamentale nel suo percorso di auto-riflessione.

Di Costanzo ha dichiarato che il film affronta temi di trasformazione personale e collettiva. «Quello che mi interessa è la necessità di affrontare il proprio atto e la propria vita», ha spiegato il regista. Elisa si propone quindi come un’opera dinamica e politica, che invita a riflettere sulla colpa e sulla vendetta. Secondo Di Costanzo, la vendetta potrebbe portare a una spirale di violenza e conflitto, mentre ascoltare la voce di chi porta il peso della colpa potrebbe aprire la strada a un cambiamento reale. Il film sarà al cinema il 5 settembre.

Articolo precedente
Telecamere vulnerabili in Italia, allerta per la privacy
Articolo successivo
Salute mentale in Italia: l’emergenza nascosta da affrontare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.