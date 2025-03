Leonardo Decolla in Borsa Dopo lo Scontro con Donald Trump

Leonardo ha registrato un significativo aumento del 15% del suo valore azionario a Milano, arrivando a 45,50 euro, dopo lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Questo avviene in seguito al summit dei leader europei a Londra, convocato dal premier britannico Keir Starmer per discutere del futuro dell’Ucraina. Anche altri titoli della Difesa in Europa hanno visto aumenti notevoli: Rheinmetal in Germania ha guadagnato il 15%, Bae System nel Regno Unito il 17% e Saab in Svezia il 14%. Durante il vertice, è stato sottolineato l’accordo sulla necessità di aumentare la spesa per la difesa, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha annunciato un “piano completo” per riarmare l’Europa, definito “urgente”, e ha richiesto un “massiccio” potenziamento delle capacità militari.

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha dichiarato di voler mantenere unita l’Occidente dopo l’incidente tra Trump e Zelensky, esprimendo dispiacere per l’accaduto. Ha inoltre enfatizzato l’importanza di esplorare ogni proposta per la pace, pur manifestando preoccupazione per l’uso di truppe europee in Ucraina e ribadendo che la presenza di truppe italiane non era mai stata prevista. Meloni ha anche cercato di facilitare un incontro tra Trump e Zelensky per sanare le tensioni recenti. Il summit di Londra ha quindi messo in evidenza l’urgenza di affrontare le questioni legate alla sicurezza e alla difesa in Europa nel contesto della guerra in Ucraina.