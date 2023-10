Leo: lunedì decreto attuativo con Irpef e mini-Ires

– “Lunedì in Consiglio dei ministri portiamo il decreto sulla global minimum tax, con provvedimenti sulla fiscalità internazionale riguardanti la residenza di persone e imprese. Poi un altro decreto sull’Irpef, che toccherà l’accorpamento delle prime 2 aliquote, e sulla mini-Ires, mantenendo il regime esistente, con agevolazioni in caso di investimenti qualificati e assunzioni”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, a un convegno alla Luiss a Roma sul fisco, organizzato dal Sole 24 Ore, parlando di due decreti legislativi attuativi della delega fiscale in arrivo insieme alla manovra lunedì.

La legge delega sulla riforma fiscale prevede due opzioni per l’Ires: “La prima è ridurre le imposte sul reddito delle società, se il vantaggio fiscale è indirizzato sull’occupazione, in particolare di donne, giovani e soggetti che escono dal reddito di cittadinanza, o su investimenti qualificati. La seconda prevede di mantenere il sistema esistente, con un meccanismo agevolativo per gli

investimenti e l’occupazione il cosiddetto ‘superammortamento’, n.d.r.. La scelta del governo è di lavorare sulla seconda ipotesi, finché non sarà approvato alla Camera il disegno di legge sugli incentivi, presentato dal ministro Urso”, continua Leo.

“Prima della fine dell’anno, conto di portare un provvedimento in ogni Consiglio dei ministri. Dopo quelli di lunedì su fiscalità internazionale, Irpef e Ires, porterò lo statuto, poi gli adempimenti, poi ancora il concordato preventivo e la ‘cooperative compliance‘”.

Per il viceministro, la norma sulla global minimum tax che andrà lunedì in Cdm “definirà meglio la residenza per le persone fisiche e le società, per semplificare il rientro del reddito delle società estere in Italia. Vogliamo che il nostro paese diventi attrattivo per gli imprenditori stranieri”.

“Quello sulle tax expenditures è un lavoro lungo e laborioso, non penso si possa fare nell’immediato“, conclude il viceministro intervenuto a un convegno sul fisco.