Leo Gassmann, Terzo cuore: il significato del testo della canzone dell’artista ex X Factor, scritto da Riccardo Zanotti dei PTN.

Finalmente Leo Gassmann ce l’ha fatta. Il giovane cantautore romano, nipote e figlio d’arte, ex protagonista a X Factor, qualche edizione fa, è riuscito ad arrivare sul palco dell’Ariston come uno dei big di Sanremo. Lui che due anni fa aveva vinto l’edizione dedicata alle Nuove Proposte, ci aveva provato inutilmente a trasformarsi in un vero big, ma solo in questa edizione Amadeus ha deciso di dargli una chance, probabilmente perché convinto dalla sua Terzo cuore. Scopriamo insieme il significato del testo di questa canzone.

Leo Gassmann a Sanremo 2023

Terzo cuore è il coronamento di un percorso iniziato diversi anni fa, per Leo, ma anche la testimonianza di un’amicizia nata, tra lui e Riccardo Zanotti, cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, la scorsa estate dopo un concerto insieme.

Leo Gassmann

Intervistato da Il Messaggero, Leo ha provato a spiegare la genesi non solo di questo brano, ma più in generale di questo suo arrivo a Sanremo, senza mostrare il minimo risentimento nei confronti di Amadeus e delle sue scelte: “Due anni fa non andò bene: evidentemente non avevo il brano giusto. Ho approfittato di quel no per prendermi il mio tempo. È stato come vedere il paradiso e poi riscendere bruscamente. Sono stati due anni di duro lavoro, questo è un nuovo esordio“.

Il significato del testo di Terzo cuore

Scritta insieme, come abbiamo detto, insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Terzo cuore presenta lo stile tipico proprio della poetica di Zanotti, fatta di citazionismo e immagini che restano impresse subito nella mente.

A spiegare il senso del brano è stato lo stesso Leo: “Parla di un cuore di scorta che prende vita e inizia a battere nel momento in cui si incontra qualcuno che ti dà la forza di andare avanti, nei momenti difficili della vita“. Non è quindi il classico brano d’amore, bensì un brano che parla di un incontro con una persona speciale e sottolinea il dolore della separazione, inaccettabile per quel “maledetto terzo cuore“.