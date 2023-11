Leo Gassmann sulla rappresentazione dell’omosessualità: “Oltre le macchiette”

Dopo Spazio Tempo di Francesco Gabbani, adesso anche un pezzo di Leo Gassmann farà parte della colonna sonora della serie Un Professore. Il giovane cantante venerdì scorso ha rilasciato il nuovo singolo Dammi un bacio Ja, che sentiremo anche nella seconda stagione di Un Professore, il telefilm in cui recita anche suo padre Alessandro. Per l’occasione dell’uscita del brano, Leo Gassmann ha rilasciato un’intervista a The Hollywood Reporter ed ha parlato di rappresentazione dell’omosessualità.

“Cosa farei con la storia di Manuel e Simone se fossi lo sceneggiatore di Un professore? Probabilmente la farei evolvere, però sa cosa? Forse poi sarebbe troppo. Probabilmente sarebbe troppo facile farla evolvere, farla diventare una relazione, non lo so, non lo so dire. Non conosco tutte le vicissitudini della seconda stagione. Sicuramente un amore omosessuale sarebbe interessante raccontarlo all’interno di un contesto del genere. Sarebbe una cosa importante anche per una questione di rappresentazione della realtà.

Io poi avendo studiato comunicazione penso sempre anche a queste cose, alla questione del rappresentare tutte le fasce della società, tutte le cose che esistono e che è giusto che vengano raccontate in una maniera degna e non grottesca come avveniva fino a qualche anno fa, quando si dipingevano certe categorie in una maniera non corretta, come macchiette stereotipate diciamo. Nicolas in questa serie rappresenta l’omosessualità non in una maniera grottesca, non è una macchiettata. Secondo me è importante l’esistenza di quel personaggio ma è importante anche che esistano tanti altri soggetti che appariranno poi nella seconda stagione che prima non c’erano che però daranno comunque lustro e verità alla serie.

Che ruolo mi sarebbe piaciuto interpretare? Il ruolo di Nicolas è sicuramente interessante ma forse anche quello di Domenico. Stavo prendendo tempo per rifletterci perché è una domanda difficile. Mi piacerebbe molto interpretare il ruolo di Domenico proprio per mio gusto personale”.