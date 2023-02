Leo Gassmann spalle e braccia in mostra, complimenti in tv: stylist si dissocia, lui spiega

Per la terza serata del Festival di Sanremo 2023 Leo Gassmann si è presentato sul palco del Teatro Ariston fasciato in una canotta bianca. Ovviamente sui social in molti hanno apprezzato le braccia e le spalle del giovane artista, che ha ricevuto dei complimenti anche oggi in televisione. L’inviato di Oggi è Un Altro Giorno ha intercettato il ragazzo e gli ha detto: “Ciao e benvenuto! Tutti parlano di Leo e della tua canotta, hai fatto braccia e spalle, complimenti! Non era programmata la canotta? Dai allora spiegaci“.

Il figlio di Alessandro Gassmann ha spiegato che c’è stato un imprevisto e che il look originale prevedeva una giacca. Lo staff del cantante ha scoperto all’ultimo minuto che in diretta a Sanremo non si possono esibire marchi e per questo Gassmann è andato in scena in canotta: “Non era programmata in realtà la canotta ieri sera. Cosa avevo? C’era una giacca, solo che non si possono mettere i marchi in vista e non lo sapevano. Quindi alla fine sono andato sul palco in canotta“.

Una cosa è certa, ha fatto parlare più senza quella giacca, quindi in qualche modo è andata meglio così.

Leo Gassmann, i commenti della stylist.

Stamani la stylist di Leo, Stefania Sciortino, ha commentato il look del 24enne e si è dissociata: “Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera. Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look“. La stylist ha poi aggiunto: “Comunque canotta a parte lui è stato bravissimo e quindi tanti complimenti!”