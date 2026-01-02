9.6 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Offerte

Lenzuolo Singolo 90x200cm, Microfibra 100%

Da stranotizie
Lenzuolo Singolo 90x200cm, Microfibra 100%

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €10.11

⭐ Valutazione: / 5

Amazon Basics Single Fitted Sheet, 90 x 200 x 30 cm, 100% Microfibre with 30 cm Height, White

Benvenuto nella casa dei tuoi sogni con Amazon Basics

La nostra collezione di articoli per la casa ti aiuta a creare un ambiente accogliente e confortevole. Siamo orgogliosi di presentarti il nostro lenzuolo singolo in microfibra, progettato per offrirti il massimo comfort e praticità.

Caratteristiche del prodotto

Il nostro lenzuolo singolo in microfibra è fatto di 100% poliestere microfibra (85gsm) per un’eccezionale morbidezza. La sua fabbrica anti-crease e traspirante lo rende adatto all’uso in tutte le stagioni. Inoltre, può essere abbinato ad altri articoli di biancheria da letto Amazon Basics per un design senza tempo.

Vantaggi pratici

  • Facile da curare: lavabile in lavatrice a temperatura calda (fino a 40°C) con colori simili, asciugatura a bassa temperatura
  • Durevole e resistente: progettato per durare a lungo e mantenerne la forma

Dettagli del prodotto

  • Dimensioni: 90 x 200 x 30 cm
  • Scelta di colori e motivi disponibili

Acquista ora e scopri il comfort di Amazon Basics

Non aspettare oltre per trasformare la tua casa in un rifugio di confort e stile. Acquista il nostro lenzuolo singolo in microfibra e scopri i vantaggi di una buona notte di sonno. Il nostro prodotto è progettato per offrirti il massimo comfort e praticità, quindi non esitare a provare la differenza di Amazon Basics. Acquista ora e inizia a goderti un sonno più riposante!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Lenzuolo Singolo 90x200cm, Microfibra 100%

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €10.11 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Single Fitted Sheet, 90 x 200…

Pannolini Disney Mama Bear Taglia 5

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €26.32 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Amazon Brand - Mama Bear Disney Ultra-Dry…

Shredder Carta 7-8 Fogli Amazon Basics

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €37.55 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Amazon Basics 7-8 Sheet Paper Shredder Strip…

Batterie Alkaline 1.5V 48Pezzi, 10Anni Vita

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €12.98 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics, 48 AA High Performance Alkaline Batteries…

Lenzuolo Fitted 160x200cm, 100% Microfibra, Bianco, Amazon Basics

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €14.24 - €12.39 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Double Fitted Sheet, 160…

Articolo precedente
Rapimento a Hialeah
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.