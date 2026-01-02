Lenzuolo Singolo 90x200cm, Microfibra 100%

🔥 Offerta Amazon
Benvenuto nella casa dei tuoi sogni con Amazon Basics
La nostra collezione di articoli per la casa ti aiuta a creare un ambiente accogliente e confortevole. Siamo orgogliosi di presentarti il nostro lenzuolo singolo in microfibra, progettato per offrirti il massimo comfort e praticità.
Caratteristiche del prodotto
Il nostro lenzuolo singolo in microfibra è fatto di 100% poliestere microfibra (85gsm) per un’eccezionale morbidezza. La sua fabbrica anti-crease e traspirante lo rende adatto all’uso in tutte le stagioni. Inoltre, può essere abbinato ad altri articoli di biancheria da letto Amazon Basics per un design senza tempo.
Vantaggi pratici
- Facile da curare: lavabile in lavatrice a temperatura calda (fino a 40°C) con colori simili, asciugatura a bassa temperatura
- Durevole e resistente: progettato per durare a lungo e mantenerne la forma
Dettagli del prodotto
- Dimensioni: 90 x 200 x 30 cm
- Scelta di colori e motivi disponibili
Acquista ora e scopri il comfort di Amazon Basics
Non aspettare oltre per trasformare la tua casa in un rifugio di confort e stile. Acquista il nostro lenzuolo singolo in microfibra e scopri i vantaggi di una buona notte di sonno. Il nostro prodotto è progettato per offrirti il massimo comfort e praticità, quindi non esitare a provare la differenza di Amazon Basics. Acquista ora e inizia a goderti un sonno più riposante!
