Lenzuolo Fodero 180x200cm, Microfibra 100%, Beige

Scopri la qualità di Amazon Basics: lenzuolo coprimaterasso doppio
Il lenzuolo coprimaterasso doppio Amazon Basics è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità e comfort. Realizzato in microfibra al 100%, questo lenzuolo è morbido, resistente e traspirante, ideale per tutte le stagioni.
Caratteristiche principali:
- Include un lenzuolo coprimaterasso
- Realizzato in microfibra di poliestere al 100% (85 g/m²) per una morbidezza eccezionale
- Tessuto antirughe, soffice e respirabile, progettato per essere utilizzato in tutte le stagioni
- Può essere abbinato ad altri prodotti di biancheria da letto in microfibra Amazon Basics per un design senza tempo
- Lavabile in lavatrice a 40°C, non candeggiare, asciugare a bassa temperatura
Vantaggi pratici:
- Morbidezza e confort garantiti grazie alla microfibra di alta qualità
- Facile da mantenere e pulire, riducendo lo stress quotidiano
Dettagli del prodotto:
- Dimensioni: 180 x 200 x 30 cm
- Disponibile in diverse colorazioni e fantasie per adattarsi al tuo stile
Scegli il lenzuolo coprimaterasso doppio Amazon Basics per un sonno confortevole e rilassante. Acquista ora e scopri la differenza!
