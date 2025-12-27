Lenzuolo Fodero 180x200cm, Microfibra 100%, Beige

12 C
Amazon Basics Double Fitted Sheet, 180 x 200 x 30 cm, 100% Microfibre, 30 cm Height, Beige

Scopri la qualità di Amazon Basics: lenzuolo coprimaterasso doppio

Il lenzuolo coprimaterasso doppio Amazon Basics è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità e comfort. Realizzato in microfibra al 100%, questo lenzuolo è morbido, resistente e traspirante, ideale per tutte le stagioni.

Caratteristiche principali:

  • Include un lenzuolo coprimaterasso
  • Realizzato in microfibra di poliestere al 100% (85 g/m²) per una morbidezza eccezionale
  • Tessuto antirughe, soffice e respirabile, progettato per essere utilizzato in tutte le stagioni
  • Può essere abbinato ad altri prodotti di biancheria da letto in microfibra Amazon Basics per un design senza tempo
  • Lavabile in lavatrice a 40°C, non candeggiare, asciugare a bassa temperatura

Vantaggi pratici:

  • Morbidezza e confort garantiti grazie alla microfibra di alta qualità
  • Facile da mantenere e pulire, riducendo lo stress quotidiano

Dettagli del prodotto:

  • Dimensioni: 180 x 200 x 30 cm
  • Disponibile in diverse colorazioni e fantasie per adattarsi al tuo stile

Scegli il lenzuolo coprimaterasso doppio Amazon Basics per un sonno confortevole e rilassante. Acquista ora e scopri la differenza!

