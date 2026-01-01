Lenzuolo Fitted Amazon Basics, 180x200cm, Microfibre 100%

🔥 Offerta Amazon
Amazon Basics Double Fitted Sheet, 180 x 200 x 30 cm, 100% Microfibre, 30 cm Height, Spa Blue
Scopri il Comfort di Amazon Basics
La nostra collezione di lenzuola è progettata per offrirti il massimo comfort e praticità. Il nostro lenzuolo matrimoniale in microfibra da 180 x 200 x 30 cm è realizzato con materiali di alta qualità per garantirti un sonno ristoratore.
Caratteristiche Principali
- Realizzato in microfibra al 100% (85 g/m²) per una morbidezza eccezionale
- Tessuto anti-crease, traspirante e duraturo, adatto all’uso in tutte le stagioni
- Può essere abbinato ad altri prodotti della gamma Amazon Basics per un design senza tempo
- Facile da lavare in lavatrice a 40°C, asciuga velocemente e non richiede stiratura
Vantaggi Pratici
- Facile da mantenere: il tessuto anti-crease e la facilità di lavaggio rendono questo lenzuolo una scelta pratica per la tua casa.
- Comfort garantito: la morbidezza e la traspirabilità del materiale ti assicurano un sonno confortevole e ristoratore.
Scegli il Tuo Colore Preferito
Il lenzuolo matrimoniale Amazon Basics è disponibile in diverse colorazioni, quindi potrai scegliere quella che meglio si adatta al tuo stile e alle tue preferenze.
