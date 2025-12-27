Lenzuolo Fitted Amazon Basics, 160x200cm, Microfibre

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€11.01 – €9.99
⭐ Valutazione: / 5
Amazon Basics Double Fitted Sheet, 160 x 200 x 30 cm, 100% Microfibre, 30 cm Height, Dark Grey
Scopri il Comfort di Amazon Basics
La nostra collezione di lenzuola è progettata per offrire il massimo comfort e praticità. Il nostro lenzuolo con angoli, realizzato in microfibra al 100%, è morbido, resistente e traspirante, ideale per essere utilizzato in tutte le stagioni.
Caratteristiche Principali
- Realizzato in microfibra al 100% (85 g/m²) per una morbidezza eccezionale
- Tessuto anti-crease, morbido e traspirante, progettato per essere utilizzato in tutte le stagioni
- Può essere abbinato ad altri prodotti della gamma Amazon Basics per un design senza tempo
- Lavabile in lavatrice a 40°C, non candeggiare, asciugatura a bassa temperatura
Vantaggi Pratici
- Facile da pulire e mantenere
- Dimensioni: 160 x 200 x 30 cm, adatto per letti di diverse dimensioni
- Disponibile in diverse colorazioni e fantasie per adattarsi al tuo stile
Scegli il Migliore per il Tuo Riposo
Il lenzuolo con angoli Amazon Basics è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità e comfort. Con la sua morbidezza e traspirabilità, è perfetto per un sonno ristoratore. Scegli il lenzuolo con angoli Amazon Basics per il tuo letto e scopri il comfort che meriti. Acquista ora e scopri la differenza!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €11.01 - €9.99 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Double Fitted Sheet, 160…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €21.90 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Men's Sweatshirt with Mock Neck with…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €11.13 - €10.63 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Double Fitted Sheet, 180…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €34.98 ⭐ Valutazione: 5 / 5 CARALL Italian Approved Snow Socks, Black, Size…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €79.70 ⭐ Valutazione: 5 / 5 sodastream Terra Value Pack Black Gasator with…