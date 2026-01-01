Lenzuolo Fitted 160x200cm, 100% Microfibra, Bianco, Amazon Basics

🔥 Offerta Amazon
Amazon Basics Double Fitted Sheet, 160 x 200 x 30 cm, 100% Microfibre, 30 cm Height, White
Benvenuto nel mondo di Amazon Basics
Il tuo letto merita il meglio, e noi siamo qui per offrirti proprio quello. La nossa lenzuola con angoli, misura 160 x 200 x 30 cm, è realizzata con microfibra al 100%, un materiale noto per la sua eccezionale morbidezza e resistenza.
Caratteristiche principali
La nostra lenzuola è progettata per essere utilizzata in tutte le stagioni, grazie al suo tessuto antirughe e traspirante. Puoi abbinarla con altri prodotti della linea Amazon Basics per creare un look senza tempo. Inoltre, è facile da pulire: basta lavarla in lavatrice a 40°C e asciugarla a bassa temperatura.
Vantaggi pratici
- Morbidezza eccezionale grazie alla microfibra al 100%
- Facile da pulire e mantenere
Il tuo letto, nel modo giusto
Scegli la nostra lenzuola con angoli per aggiungere un tocco di stile e comfort al tuo letto. Con le sue dimensioni di 160 x 200 x 30 cm, è perfetta per letti di tutte le misure. E con la scelta di colori e pattern disponibili, potrai trovare facilmente il look che fa per te.
Acquista ora e scopri la differenza
Non aspettare: acquista la nostra lenzuola con angoli oggi stesso e scopri come può migliorare il tuo sonno e il tuo stile. Il tuo letto, e tu, meritate il meglio.
