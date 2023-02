Lenzuola Matrimoniali Completo, Materiale 100% Puro Cotone, Lenzuola e 2 Federe da Letto, Biancheria da Letto Tinta Unita, bordeaux

Dal marchio

Poligino

Amare la casa, amare la vita

Poligino offre una gamma di articoli da letto lussuosi e accoglienti che danno alla vostra camera da letto un aspetto di classe.

Accoglienza: I nostri prodotti aiutano tutti i membri della tua famiglia a sentirsi più a proprio agio in ogni stanza

Materiale migliore: Qualità premium, tessuto durevole e felpato.

Varie dimensioni: Scegli tra diverse misure che si adattano alla tua camera da letto.

lenzuola Collezione

Copridivano Collezione

Plaid Collezione

Federe Letto Collezione

Copricuscini Collezione

Materiale: 100% puro di cotone naturale e traspirante che ha l’ottima qualità di lasciare respirare la pelle. Disperde bene il calore corporeo e in estate contribuisce quindi ad alleviare la sensazione di caldo. È un tessuto generalmente molto morbido che dà una sensazione piacevole sulla pelle.

Disponibile in 12 varianti di colore interamente in tinta unita tra cui scegliere, dalle tonalità tenui alle tinte vivaci e allegre, al fine di darti la possibilità di realizzare gli abbinamenti che più preferisci, rendendo unico il tuo letto. Sceglilo e componi il tuo stile!

Il primo segreto per dormire sonni tranquilli è scegliere bene il materasso, mentre il secondo segreto per un ottimo riposo è scegliere bene la biancheria da letto. Riposare bene la notte è fondamentale per sentirsi carichi, energici e pronti ad affrontare una nuova giornata di lavoro. Il nostro completo Biancheria da letto in puro 100% cotone.

Otterrete (Lenzuola Matrimoniali Completo) – 1 lenzuolo sotto con angoli 160-180×200 cm, 1 lenzuolo sopra 250×280 cm, 2 federe 50×80 cm