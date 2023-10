Dal marchio

Flowen è un brand specializzato nella realizzazione di prodotti per ogni stanza della casa: dalla cucina al salotto, dalla camera da letto al giardino. Ogni prodotto è curato nei minimi dettagli e ideato a partire dalle esigenze dei consumatori, così da offrire le migliori soluzioni di riposo per ritrovare la serenità e l’armonia a casa. Entra a far parte del mondo Flowen per scoprire i nostri segreti di relax.

Disponibili in diversi colori, da mixare con le federe (non incluse) per personalizzare al massimo il comfort di riposo offerto dal tuo letto con un eccellente tenuta dei colori anche dopo ripetuti lavaggi.

La composizione in microfibra la rende fresco e leggero, altamente traspirante. E’ dotata di elastico di alta qualità lungo tutto il perimetro che lo rende facile da fissare al materasso.

Il lenzuolo con angoli elasticizzati aderisce perfettamente al materasso senza mai allentarsi. Grazie alla presenza dell’elastico lungo tutto il bordo eviterà la formazione di fastidiose pieghe garantendo tranquillità durante il sonno.

Le lenzuola Flowen sono compatibili con varie misure di materassi e letti: singolo, una piazza e mezza, queen size, king size e super king size e si adattano ai materassi fino ad altezza 30cm. Lavabili in lavatrice seguendo le indicazioni in etichetta. La microfibra consente una stiratura e un’ asciugatura rapida.

