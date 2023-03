Lenzuola In Jersey Di Cotone Blu – Per materasso 80 x 160 x 12 cm – Certificato senza prodotti chimici (OEKO TEX), Lenzuola con elastico completi

Dal marchio

FACILMENTE ADATTABILE – I grandi lembi di questo lenzuolo con angoli in cotone 80 x 160 x 12 cm, uniti al grande elastico completo vi permettono di mettere questo lenzuolo angoli in un batter d’occhio sulla maggior parte dei materassi senza vedere pieghe

SENZA PRODOTTI CHIMICI e DI QUALITA’ SUPERIORE – Tutte le nostre lenzuola angoli 80 x 160 x 12 cm sono certificate senza tracce di prodotti tossici (OEKO-TEX Standard 100), beneficiano di una garanzia “100% soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni e di una garanzia di 2 anni

MANUTENZIONE SUPER FACILE – Il lenzuolo di cotone Dreamzie è lavabile in lavatrice a 30°C e si asciuga molto rapidamente (può essere messo nell’asciugatrice a basse temperature): Dormi più spesso con lenzuola fresche

TUTTI MERITANO DI SENTIRSI PIU’ RIPOSATI – Mettete questo lenzuolo per letto 80 x 160 x 12 cm in cotone resistente come complemento del vostro set da letto, biancheria per la casa, copripiumino o coprimaterasso: cominciate a sognare non appena toccate il materasso svegliandovi in piena forma e rinvigoriti

