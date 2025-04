Lenti ICL correggono tutti i difetti visivi e sono reversibili

Correggere definitivamente miopia, ipermetropia o astigmatismo senza occhiali o lenti a contatto è oggi possibile grazie a tecniche che non richiedono l’utilizzo del laser. Antonio Leccisotti, di Siena Eye Laser, spiega che esistono diverse opzioni basate sulla modifica della curvatura della cornea o sull’inserimento di lenti fachiche intraoculari (ICL) all’interno dell’occhio. Queste lenti possono correggere tutti i difetti visivi, anche in casi in cui la cornea non è idonea per un intervento laser. I vantaggi delle ICL includono la reversibilità dell’intervento e una minore probabilità di secchezza oculare.

Le lenti ICL sono realizzate in materiale biocompatibile, ben tollerato dall’occhio, e vengono collocate vicino al cristallino naturale, nella posizione ideale per l’inserimento. La maggior parte dei pazienti con difetti visivi è candidata all’intervento, ad eccezione di chi ha uno spazio insufficiente per l’inserimento della lente, situazione che può presentarsi negli occhi ipermetropici. Tuttavia, nei pazienti miopici, questa eventualità è rara, rendendoli ottimi candidati per le ICL.

L’intervento per l’inserimento della lente ICL è rapido e dura circa 5 minuti. La preparazione è semplice: è necessario sospendere l’uso delle lenti a contatto qualche giorno prima. La terapia post-operatoria consiste in alcuni colliri per una settimana. L’intervento è indolore grazie a una breve anestesia locale, e il recupero è rapido, con una visione funzionale già il giorno successivo. La visione continua a migliorare nei mesi successivi man mano che il cervello si adatta alla nuova condizione visiva.