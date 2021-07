Il sole di questi giorni picchia e si fa sentire non soltanto sulla pelle, ma anche sugli occhi che cercano un po’ d’ombra per ripararsi dai danni che le radiazioni solari possono arrecare anche alla vista. In città, ma soprattutto quando si va in vacanza e si trascorre all’aperto molto più tempo, l’unico modo per proteggere gli occhi da questi effetti dannosi è usare lenti da sole, tra queste le fotocromatiche hanno la caratteristica di modulare la percentuale di scurimento a seconda dell’intensità luminosa.

Cosa sono le lenti fotocromatiche

A tutti noi sarà capitato di sentir parlare di lenti fotocromatiche e di aver capito a grandi linee di cosa si tratti, ma forse non è ben chiaro a cosa servano e perché è importante che le lenti che scegliamo per i nostri occhiali da sole abbiano questa caratteristica. “Fotocromatica è una lente realizzata con un materiale particolare che ha la capacità di cambiare, in maniera reversibile, il proprio stato cromatico in dipendenza della radiazione cui viene esposto”, spiega Luigi Mele, medico chirurgo oculista presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli – Napoli e Presidente del Comitato scientifico Fondazione Salmoiraghi & Viganò. “Più semplicemente la lente fotocromatica si scurisce progressivamente sotto l’azione dei raggi UV e si schiarisce in ambienti chiusi”.

A cosa servono

I principali danni prodotti dall’esposizione solare ai nostri occhi derivano dall’assorbimento di radiazioni UV e della luce visibile. “Le lenti fotocromatiche presentano un totale assorbimento per l’UV ed un alto assorbimento della radiazione visibile, principalmente in base alla colorazione”, spiega Andrea Piantanida, medico chirurgo oculista del Centro Oculistico Lariano, Cernobbio-Como e membro del Comitato scientifico Fondazione Salmoiraghi & Viganò. “Per questo motivo, una lente fotocromatica può essere annoverata a pieno titolo, nell’ambito delle lenti protettive, tra le lenti assorbenti, ovvero come quella lente in grado di fungere da filtro selettivo per le componenti dannose della radiazione elettromagnetica solare”.

Quando e a chi serve

In alcuni casi, le lenti fotocromatiche possono essere una necessità legata alla presenza di alcune patologie oculari che richiedono una protezione speciale. E’ il caso di soggetti che soffrono di degenerazioni maculari, cheratiti, cataratta o strabismi. Ma la lente fotocromatica viene consigliata anche in relazione ad alcune condizioni climatico-ambientali, per esempio nei casi di forte esposizione alla radiazione solare. “Oggi giorno, per cause legate all’attività esercitata, sono sempre più frequenti le situazioni in cui l’occhio è sottoposto a prolungate esposizioni alla radiazione con contrasti violenti di intensità sia quando l’attività è esercitata all’aperto, ma anche quando l’attività viene svolta in interni come accade quando si lavora con la luce artificiale di lampade o i videoterminali degli uffici”, prosegue Mele. Anche la geografia gioca un ruolo. L’esposizione alla radiazione UV è funzione di molteplici fattori come la latitudine (all’equatore l’esposizione è maggiore), il clima e le condizioni atmosferiche, l’altitudine, la quantità di radiazione riflessa dai vari tipi di superficie terrestre.

Una soluzione pratica

Poiché la lente fotocromatica può essere utilizzata sia in ambienti aperti che chiusi, è una valida alternativa all’occhiale da sole. “Alcune persone – spiega Piantanida – si trovano in difficoltà a dover utilizzare occhiali differenti quando varia l’intensità luminosa; la prescrizione della lente fotocromatica può costituire la soluzione a questo problema dovuto alle abitudini delle persone ed in particolare dei bambini che vanno sempre di corsa e non hanno la pazienza di cambiare occhiale”.

Materiali fotocromatici di terza generazione

Grazie alla realizzazione dei materiali di terza generazione oggi è possibile produrre lenti fotocromatiche progressive. “Queste lenti – afferma Mele – rappresentano, attualmente, il risultato tecnologicamente più avanzato in fatto di lenti oftalmiche: infatti, in questo caso, oltre ai risultati ottenuti dalla ricerca in sede di attivazione del processo fotocromatico, si uniscono quelli raggiunti nella fase di progettazione della geometria di una lente progressiva, giungendo così a realizzare una lente in cui si ha visione confortevole e buona protezione contro l’abbagliamento grazie all’alto valore di assorbimento che questa lente possiede unitamente ad una protezione pressoché totale da radiazione UV”.

Come sono fatte

Le lenti fotocromatiche sono costituite da pigmenti fotocromatici che hanno la caratteristica di modificare la loro colorazione a seconda della radiazione elettromagnetica attraverso un processo chimico reversibile in presenza di calore. “Possono essere costruite sia in vetro sia in materiale organico, ma quelle in materiale organico di terza generazione presentano caratteristiche di scurimento o schiarimento superiori e possono essere realizzate in diversi colori”, spiega Piantanida.

Le differenze rispetto all’occhiale da sole

Ma qual è la differenza tra un ‘semplice’ occhiale da sole e le lenti fotocromatiche? Principalmente la differenza sta nella capacità di modulare la trasmittanza (n.d.r. la capacità di un materiale di lasciarsi attraversare da una parte della luce incidente) della radiazione elettromagnetica. “Nelle lenti da sole tradizionale – spiega Mele – la trasmittanza è fissa, mentre in quelle fotocromatiche viene modulata a seconda dello schiarimento o scurimento”. Dunque, le lenti fotocromatiche posso essere usate in qualsiasi condizione di luminosità sia naturale che artificiale. “Per le loro caratteristiche chimiche e costruttive – prosegue l’esperto – queste lenti garantiscono una protezione oculare tanto dalle radiazioni solari quanto da quelle artificiali, caratteristiche degli ambienti di lavoro, e rappresentano una soluzione ideale per tutti e a qualsiasi età”.

Non solo per grandi

La scelta delle lenti fotocromatiche non riguarda soltanto gli adulti. “Ridurre i fenomeni di abbagliamento e di forte illuminazione – chiarisce Piantanida – esercita un controllo sullo squilibrio della motilità oculare evitando l’insorgenza della deviazione oculare o strabismo che porterebbe ad una visione doppia. E’ importante, quindi, che anche dalla più tenera età i genitori utilizzino le lenti da sole fotocromatiche per i propri figli affetti da difetti rifrattivi, considerandole una vera e propria arma terapeutica”.