Lenovo Tab P11 Pro Xiaoxin Pad Pro Snapdragon 730 Octa Core 6GB Ram 128G Rom 11.5inch 2.5K Schermo OLED 8500mAh Tablet Android 10

Snapdragon 730 Octa Core /6GB Ram 128GB Rom / Schermo OLED da 11,5 pollici 2,5K /8500mAh /Android 10 /Firmware globale

Attingi all’intrattenimento senza interruzioni con uno dei tablet Android™ più sottili e potenti di Lenovo. Il vivido display OLED da 2,5 K del Lenovo Tab P11 Pro e l’audio con tecnologia Dolby® lo rendono una sala di proiezione portatile. E il Tab P11 Pro funge anche da le opzioni per dispositivi di grande produttività come la tastiera responsive* e la Lenovo Precision Pen* ti consentono di fare più che mai mentre sei in movimento.

*La tastiera e la penna di precisione devono essere acquistate separatamente

* Lenovo Tab P11 Pro è Lenovo XiaoXin Pad Pro in Cina

Lenovo Tab P11 Pro

Colore abbinato all’alto livello di apparenza Prendi la mano accarezza con ammirazione Corpo in alluminio di grado aeronautico ad alta intensità, l’intero CNC, forma del corpo, sottile fino a 5,8 mm, copertura posteriore molti effetti di corrispondenza del colore di spruzzatura di sabbia diamantata della sensazione estetica unica.

Quelli apparentemente buoni suonano piacevoli all’orecchio Autenticazione di quattro altoparlanti JBL, ciascuno con 1,5 W ad alta potenza e 2,5 CC di grande cavità, più Dolby * ATMOS Dolby suona tutta la certificazione. Per costruire un tablet con un’esperienza audio di alta qualità. Indipendentemente dall’alto e dal basso, ogni nota è dolce.

Schermo completo a colori realiNon dimenticherai mai una buona qualità

Questo buon schermo, ma ha anche superato la certificazione di cura degli occhi globale ETUV alimentare e luce blu globale bassa, oscuramento CC a piena luminosità, riduzione della luce blu dannosa e PWM a bassa frequenza per gli occhi che lampeggiano il danno extra.

Quattro nuove impronte digitali del viso di percezione rilevate prima e dopo il doppio sblocco Il sistema a doppia fotocamera anteriore, può realizzare il rilevamento della distanza, la distanza sfocata intelligente del video, il test di salute dell’orologio, potrebbe avere molti USI. Doppia perturbazione anteriore + TOF può realizzare lo sblocco facciale, collaborare con lo sblocco dell’impronta digitale del tasto di accensione, doppio sblocco più conveniente. doppia fotocamera posteriore, obiettivo ultra grandangolare per creare più splendidi.

L’intrattenimento per lo studio della batteria da 8600 mAh non è vincolato Batteria ad alta capacità da 8600 mAh, supporto sufficiente per l’utilizzo durante il giorno Ricarica rapida QC 3.0 di supporto, caricatore standard da 20 W, "veloce" h. "supporta la ricarica inversa OTG allo stesso tempo, entrambi i tablet, è il tesoro di ricarica di grande capacità.

L’assistente per l’apprendimento si imposta facilmente. Studia per far sentire i genitori a proprio agio L’assistente di apprendimento offre ai genitori un comodo ingresso gestionale, può utilizzare il tempo per sistemare il tablet ogni giorno, proteggere completamente la vista e la salute del corpo e della mente, corsi di gestione dell’intelligenza e può visualizzare l’utilizzo del tablet da parte di piccoli programmi WeChat, creare tablet per aiutare i bambini a crescere su un apprendimento sano ed efficiente di buoni partner.

I modelli di computer cambiano facilmente l’ufficio Dopo l’assorbimento, passare rapidamente alla modalità della tastiera del computer. Interfaccia esclusiva dei modelli di computer, esperienza operativa del notebook. Una tastiera completamente funzionale, una comoda impugnatura da 1,3 mm per la corsa dei tasti, utilizzando la punta delle dita. Più attività di Windows da eseguire, possono trascinare, possono regolare le dimensioni. Supporta il schermate, operazioni di scelta rapida di Windows. Software Office integrato Office. Nota: la tastiera è un acquisto aggiuntivo

Usa il cambiamento per padroneggiare Un buon partner di lavoro che impara buoni partner Il nuovo stilo piccolo, con 4096 livelli di pressione e il rilevamento dell’inclinazione supportato, offrono un’esperienza di scrittura più realistica. Nota: la penna a pressione e la tastiera sono un acquisto aggiuntivo

Lenovo Smart+ connesso Nota: la penna a pressione e la tastiera sono un acquisto aggiuntivo

Il chip ad alte prestazioniLa forza delle prestazioni di lavoro Il processore qualcomm Xiao dragon 730 g otto core, due grandi applicazioni nucleari ad alte prestazioni di grandi dimensioni ad alta efficienza energetica nucleare A55 A76 + 6Grandi applicazioni, attività aggiuntive BuKa, operando più rapidamente e senza intoppi.

Memoria per archiviare tutti gli aggiornamenti Lo spazio dell’esperienza Flow non è ansioso Raccogli 6 GB LPDDR4X + 128 GB di memoria UFS2.1 uMCP incapsulamento flash risposta ad alta velocità, avvio rapido. Più supporto per l’estensione della scheda MicroSD più grande di 1 TB, non preoccuparti dello spazio di archiviazione. Nota: la penna a pressione e la tastiera sono un acquisto aggiuntivo