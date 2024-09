Lenovo presenta una nuova gamma di prodotti all’IFA 2024

Lenovo, azienda leader nel mercato dei PC, ha fatto il suo debutto all’IFA 2024 con un forte focus sulle innovazioni tecnologiche. Quest’anno i computer hanno svolto un ruolo centrale anche grazie ai nuovi processori Intel Core Ultra 200V e AMD Ryzen AI 9, che hanno migliorato le prestazioni e le capacità dei dispositivi. L’azienda ha aggiornato la sua gamma di prodotti per i consumatori e per il mercato business, ponendo un forte accento sull’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Entro il 2027, si prevede che circa il 60% dei computer venduti sarà in grado di gestire l’AI, spingendo Lenovo ad aggiornare i suoi dispositivi per soddisfare questa crescente domanda. Tra i nuovi lanci nel segmento business ci sono il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Edizione Aura, dotato di processori Intel Core Ultra e funzionalità avanzate come Smart Share, Smart Mode e Smart Care. Inoltre, Lenovo ha presentato i nuovi ThinkPad T14s Gen 6 e ThinkBook 16 Gen 7+, che utilizzeranno i processori AMD Ryzen AI. Un’altra novità è il ThinkBook 16 Gen 7, che integra il chip Snapdragon X Plus con 8 core.

Lenovo ha anche introdotto il concept PC Lenovo Auto Twist AI, che include un display che può ruotare seguendo l’utente. Il ThinkPad X1 Carbon sarà disponibile a novembre al prezzo di partenza di 2.699 euro, mentre il ThinkPad T14s avrà un prezzo di 2.199 euro. Il ThinkBook 16 Gen 7 sarà più accessibile, con un costo a partire da 999 euro, disponibile da dicembre.

Per gli utenti consumer, Lenovo ha presentato il Yoga Slim 7i Aura Edition con processori Intel Core Ultra e un display OLED 2.8K. Altri lanci nel segmento consumer includono il Lenovo Yoga Pro 7 e i modelli della linea IdeaPad Slim, i cui prezzi partono da 699 euro per i modelli da 13 e 15 pollici, mentre il Yoga Slim 7i Aura Edition parte da 1.399 euro. Queste novità saranno disponibili nelle prossime settimane, confermando l’impegno di Lenovo nell’innovazione e nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi prodotti.