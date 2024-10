Lenovo presenta due nuovi Chromebook Duet con processori MediaTek e intelligenza artificiale

Lenovo ha presentato i nuovi Chromebook Duet (11”, 9) e Chromebook Duet EDU G2, entrambi equipaggiati con il chip MediaTek Kompanio 838 e una NPU abilitata per l’intelligenza artificiale. Questi dispositivi compatti e leggeri sono progettati per l’uso in mobilità e sfruttano appieno le potenzialità di ChromeOS, promettendo un’autonomia che dovrebbe coprire l’intera giornata scolastica senza necessità di ricarica.

I nuovi modelli sono laptop convertibili con un display da 10,95 pollici a risoluzione 2K, protetto da vetro Gorilla Glass, anche se Lenovo non ha specificato quale generazione del vetro utilizzi. La scocca è interamente in metallo e il modello EDU G2 presenta una custodia robusta in TPU con tastiera staccabile. Il Chromebook Duet (11”, 9) dispone di un supporto posteriore che permette di passare da modalità laptop a verticale, e include la Lenovo USI Pen 2. Il peso di questo modello è di meno di 510 grammi, con uno spessore di 7,59 mm, e l’autonomia raggiunge fino a 12 ore con una sola carica. Inoltre, è certificato MIL-STD 810H per la resistenza.

Il chip MediaTek Kompanio 838, presentato a giugno, è prodotto con un processo a 6 nm e offre una CPU octa-core. La NPU, con una capacità di 4 TOPS, è meno potente rispetto a quelle presenti nei chip di Qualcomm, Apple e Intel. Inoltre, i Chromebook possono essere equipaggiati con un massimo di 8 GB di RAM. La fotocamera posteriore è da 8 megapixel, mentre quella anteriore è da 5 megapixel, dotata di otturatore per la privacy. Sono presenti anche due porte USB-C per il collegamento a monitor 4K esterni.

Il modello EDU 2 mantiene le caratteristiche del Duet (11”, 9) e offre una custodia più robusta e il sistema Chrome Education Upgrade, utile alle scuole per gestire diversi Chromebook simultaneamente, consentendo la configurazione delle impostazioni di sicurezza e l’attivazione di nuove funzionalità via cloud. I Chromebook sono già disponibili sul mercato a un prezzo di lancio di 299 euro + IVA, con la possibilità di usufruire di tre mesi gratuiti di abbonamento a Gemini Advanced.