Lenovo Notebook NUOVO • 16GB RAM • CPU Intel i5-1342H • Display 15.6″ Full HD • SSD 512GB • Porte LAN, HDMI, USB • Windows 11 Pro e LibreOffice Installati • PC Portatile Pronto All’Uso

Notebook Lenovo Nuova versione con Processore Intel Core i5-13420H (8 Core) fino a 4,6 GHz in modalita Burst Mode Scheda grafica Intel Irix Xe Graphics UHD Memoria RAM 16 GB DDR4 SSD M2 512 Display 15.6″ FullHD antiriflesso LED Wi-Fi e Bluetooth Tastiera italiana QWERTY

Installazione completa del sistema operativo Windows 11 Pro 64bit e tutti i driver per il corretto funzionamento delle periferiche hardware In omaggio ai nostri clienti installiamo la suite Libre Office (open Source), Acrobat Reader, Vlc, Chrome Preconfigurato e Pronto all’Uso Garanzia Italia

Schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080 TN, che regala immagini nitide e dettagliate.Scheda grafica integrata Intel Graphics UHD, che supporta applicazioni grafiche avanzate e giochi.

Security Chip Firmware TPM 2.0 Enabled Physical Locks Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6mm Camera privacy shutter

Standard Ports: 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 1x HDMI 1.4b 1x Ethernet 100/1000M (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)