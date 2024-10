Lenovo Notebook 15,6″ FHD con CPU Intel N4500, 8GB RAM e SSD 256GB, incluso Libre, W11 e Mouse Wireless

Price: 270,00€

Il notebook Lenovo V15 di seconda generazione (15″ AMD) è pronto per il mondo aziendale. Ottieni ottime prestazioni in ufficio o a casa grazie ai processori per dispositivi mobili Intel N4500. Apprezzerai anche le caratteristiche di sicurezza di livello aziendale, l’ampia capacità di memoria e storage e le numerose porte per collegarlo ovunque devi lavorare.

Scheda grafica INTEL UHD 620 risoluzione FULL HD 1920X1080 con display antiriflesso ogni singolo notebook viene configurato presso il nostro laboratorio certificato per la prima inizializzazione ed installazione dei software descritti ogni singolo prodotto gode di 2 anni di garanzia italiana con relativa assistenza

Garanzia Italia e non necessita di inizializzazione prodotto pronto all’uso ready to use