Lenovo LOQ 15″ Gaming Notebook, RTX 5070, i7, 32GB, 1TB SSD

Lenovo LOQ 15″ Gaming Notebook, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, Intel Core i7-13650HX, RAM 32GB, 1TB SSD, 15.6″ FHD (1920×1080) 144Hz, Windows 11 Home, Backlit Keyboard – Luna Grey
Lenovo LOQ 15” Gaming Notebook: Potenza e Stile per i Gamer di Oggi
Scopri il Lenovo LOQ 15”, il notebook da gaming che combina prestazioni straordinarie e un design elegante in Luna Grey. Dotato di una potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB di memoria GDDR7 e un processore Intel Core i7-13650HX, questo dispositivo è progettato per entusiasmare i gamer e i creatori di contenuti.
Grazie ai suoi 32GB di RAM e un veloce SSD da 1TB, avrai tutto lo spazio e la velocità necessari per le tue applicazioni e i tuoi giochi preferiti. Il display da 15.6″ con risoluzione FHD (1920×1080) e refresh rate di 144Hz, abbinato alla tecnologia NVIDIA G-Sync, offre un’esperienza visiva senza interruzioni, permettendoti di goderti ogni istante con incredibile chiarezza e fluidità.
Vantaggi pratici:
- **Prestazioni elevate**: Il processore Intel Core i7 e la scheda NVIDIA RTX ti garantiscono un’esperienza di gioco senza compromessi.
- **Versatilità**: Perfetto sia per il gaming che per la creazione di contenuti, con ottimizzazione delle prestazioni grazie all’AI Engine+.
Inoltre, il Lenovo LOQ ti permette di accedere a centinaia di giochi di alta qualità con 3 mesi di abbonamento a PC Game Pass, così potrai immergerti nei tuoi titoli preferiti sin dal primo momento.
Non perdere l’opportunità di elevare la tua esperienza di gioco e creare contenuti straordinari. Scegli il Lenovo LOQ 15” e inizia il tuo viaggio nel mondo del gaming oggi stesso!
