Lenovo IdeaPad Slim 5 – 14″ OLED, Intel Core Ultra 7, 32GB RAM

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €1,199.00
⭐ Valutazione: 4 / 5
Lenovo IdeaPad Slim 5 Notebook 14″ Display WUXGA (1920×1200) OLED, Intel Core Ultra 7 155H, Integrated Graphics, RAM 32GB, 1TB SSD, Windows 11 Home – Cloud Grey
Lenovo IdeaPad Slim 5: Potenza e Stile a Portata di Mano
Scopri il Lenovo IdeaPad Slim 5, un notebook che unisce design elegante e prestazioni elevate. Con un display WUXGA da 14″ OLED, potrai godere di immagini nitide e colori vivaci, perfetti per il tuo intrattenimento e lavoro quotidiano.
Prestazioni Impeccabili
Equipaggiato con un potente processore Intel Core Ultra 7 155H e 32GB di RAM, questo dispositivo ti offre la forza necessaria per affrontare anche le sfide più impegnative. Grazie alla capiente memoria SSD da 1TB, avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi progetti, file multimediali e applicazioni.
Design Compatto e Leggero
Il Lenovo IdeaPad Slim 5 è progettato per chi è sempre in movimento. La sua leggerezza e compatezza ti permetteranno di portarlo ovunque con facilità. Non solo è elegante, ma offre anche una batteria ottimizzata con Smart Power per una gestione efficace dell’energia, garantendo prestazioni stabili senza compromessi.
Vantaggi Pratici
- Porti USB Type-C per una rapida connessione di accessori e trasferimento file.
- Carica veloce con Rapid Charge Boost, per non rimanere mai senza energia durante le tue attività.
Non perdere l’opportunità di elevare il tuo lavoro e il tuo divertimento con il Lenovo IdeaPad Slim 5. Scegli il futuro della tecnologia, ogni giorno!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,199.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Lenovo IdeaPad Slim 5 Notebook 14" Display…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €199.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 TECLAST T65 Tablet 13.4 Inch 120Hz Display…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €159.99 - €37.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 AI Translation Headphones, Bluetooth Instant…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €79.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 MT1 Wireless Mattress Topper UV Sterilization 18KPa…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €19.81 - €18.82 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Airplane Travel Backpack Hand Luggage…