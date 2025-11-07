10.9 C
Lenovo IdeaPad Slim 5 – 14″ OLED, Intel Core Ultra 7, 32GB RAM

Lenovo IdeaPad Slim 5 Notebook 14″ Display WUXGA (1920×1200) OLED, Intel Core Ultra 7 155H, Integrated Graphics, RAM 32GB, 1TB SSD, Windows 11 Home – Cloud Grey

Lenovo IdeaPad Slim 5: Potenza e Stile a Portata di Mano

Scopri il Lenovo IdeaPad Slim 5, un notebook che unisce design elegante e prestazioni elevate. Con un display WUXGA da 14″ OLED, potrai godere di immagini nitide e colori vivaci, perfetti per il tuo intrattenimento e lavoro quotidiano.

Prestazioni Impeccabili

Equipaggiato con un potente processore Intel Core Ultra 7 155H e 32GB di RAM, questo dispositivo ti offre la forza necessaria per affrontare anche le sfide più impegnative. Grazie alla capiente memoria SSD da 1TB, avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi progetti, file multimediali e applicazioni.

Design Compatto e Leggero

Il Lenovo IdeaPad Slim 5 è progettato per chi è sempre in movimento. La sua leggerezza e compatezza ti permetteranno di portarlo ovunque con facilità. Non solo è elegante, ma offre anche una batteria ottimizzata con Smart Power per una gestione efficace dell’energia, garantendo prestazioni stabili senza compromessi.

Vantaggi Pratici

  • Porti USB Type-C per una rapida connessione di accessori e trasferimento file.
  • Carica veloce con Rapid Charge Boost, per non rimanere mai senza energia durante le tue attività.

Non perdere l’opportunità di elevare il tuo lavoro e il tuo divertimento con il Lenovo IdeaPad Slim 5. Scegli il futuro della tecnologia, ogni giorno!

