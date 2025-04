Lenovo IdeaPad Slim 3 – Notebook 15,6″ FHD, Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 – Grigio Artico, Esclusiva Amazon

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

599,00€

(as of Apr 15, 2025 08:40:47 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.



1 Leggero

2 Potente

3 Display e Audio

4 Rapido

5 Smarter

Specifiche Tecniche

Processore Intel Core i5-12450H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.0 / 4.4GHz, E-core 1.5 / 3.3GHz, 12MB RAM 16GB Soldered LPDDR5-4800 Storage 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Sistema Operativo Windows 11 & WiFi 6 Display 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare

Con un design concepito per esaltarne la leggerezza (1,62 kg) e il profilo sottile (17,9 mm), il notebook IdeaPad Slim 3 si fa notare in qualsiasi contesto

Goditi un’esperienza multimediale completa con il nitido schermo da Full HD 15″ e Dolby Audio

Non fermarti mai grazie a una batteria più capiente e alla tecnologia RapidCharge, che ti offre un’autonomia di due ore con soli 15 minuti di ricarica

Approfitta di un lettore di impronte digitali 2-in-1 integrato con il pulsante di accensione e di una webcam incorporata con otturatore a tutela della privacy

Connessioni per tutte le tue esigenze: 2xUSB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 (supporta trasferimento dati, Power Delivery e DisplayPort 1.2), HDMI