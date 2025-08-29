Lenovo IdeaPad Slim 3: Notebook 15,6″ FHD, Core i5, 16GB RAM

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 529,00€ – 469,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920×1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home – Arctic Grey

Lenovo IdeaPad Slim 3: Potenza e Stile in Movimento

Scopri il Lenovo IdeaPad Slim 3, il notebook perfetto per chi è sempre in movimento. Con un ampio schermo Full HD da 15,6” (1920×1080), ogni immagine prende vita con colori vividi e dettagli nitidi. Non lasciare mai che la tecnologia ti rallenti grazie al potente processore Intel Core i5 di 12a generazione e ai 16GB di RAM LPDDR5.

Performance Eccellenti

Immagina di lavorare ogni giorno senza interruzioni, gestendo più applicazioni contemporaneamente. Questo notebook è progettato per offrirti prestazioni fluide, ideali sia per il lavoro che per lo svago. Puoi anche goderti un’esperienza audio avvolgente grazie alla tecnologia Dolby Audio, perfetta per i tuoi film e la tua musica.

Versatilità e Connettività

Grazie alle porte Type-C full-function, il Lenovo IdeaPad Slim 3 ti offre una ricarica rapida e un trasferimento dati ultra-veloce. Questo ti permette di collegare facilmente il dispositivo a schermi esterni sia per lavoro che per intrattenimento.

Vantaggi Pratici

Profilo leggero e sottile, perfetto per portarlo ovunque senza fatica.

Ricarica rapida per un’utilizzo prolungato senza lunghe attese.

Non aspettare oltre! Approfitta delle prestazioni e dello stile del Lenovo IdeaPad Slim 3 e dai una spinta decisiva alla tua produttività. È arrivato il momento di investire nella tecnologia che fa per te!