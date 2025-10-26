18.1 C
Da stranotizie
Lenovo IdeaPad Slim 3 – Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €699.00 – €577.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.3″ WUXGA (1920×1200), Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 – Cosmic Blue

Lenovo IdeaPad Slim 3: Potenza e Stile in Unico Notebook

Scopri il Lenovo IdeaPad Slim 3, un notebook dalle prestazioni sorprendenti, con un design elegante e moderno. Con un ampio schermo WUXGA da 15,6″ (1920×1200), questo dispositivo è perfetto sia per il lavoro che per l'intrattenimento, offrendoti colori vivaci e dettagli nitidi.

Equipaggiato con un potente processore Intel Core i7 240H, il Lenovo IdeaPad Slim 3 garantisce prestazioni superiori, rendendo ogni tuo compito più fluido e veloce. Che tu stia lavorando a documenti o godendo di un film, ogni attività diventa un'esperienza piacevole.

Vantaggi Pratici

  • Ricarica Rapida:
  Espandibilità: Con la possibilità di aumentare la RAM fino a 24GB e di inserire un SSD fino a 1TB, il tuo notebook potrà crescere con le tue esigenze.

Inoltre, il Lenovo IdeaPad Slim 3 offre diverse connessioni per soddisfare tutte le tue esigenze, inclusi porte USB-C, USB-A e HDMI. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di potenziare la tua produttività con un dispositivo che unisce prestazioni eccezionali a un design accattivante.

Fai il passo decisivo e porta a casa il Lenovo IdeaPad Slim 3: il tuo compagno ideale per ogni sfida quotidiana!

