Lenovo IdeaPad Slim 3 – Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.3″ WUXGA (1920×1200), Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 – Cosmic Blue
Lenovo IdeaPad Slim 3: Potenza e Stile in Unico Notebook
Scopri il Lenovo IdeaPad Slim 3, un notebook dalle prestazioni sorprendenti, con un design elegante e moderno. Con un ampio schermo WUXGA da 15,6″ (1920×1200), questo dispositivo è perfetto sia per il lavoro che per l’intrattenimento, offrendoti colori vivaci e dettagli nitidi.
Equipaggiato con un potente processore Intel Core i7 240H, il Lenovo IdeaPad Slim 3 garantisce prestazioni superiori, rendendo ogni tuo compito più fluido e veloce. Che tu stia lavorando a documenti o godendo di un film, ogni attività diventa un’esperienza piacevole.
Vantaggi Pratici
- Ricarica Rapida:
- Espandibilità: Con la possibilità di aumentare la RAM fino a 24GB e di inserire un SSD fino a 1TB, il tuo notebook potrà crescere con le tue esigenze.
Inoltre, il Lenovo IdeaPad Slim 3 offre diverse connessioni per soddisfare tutte le tue esigenze, inclusi porte USB-C, USB-A e HDMI. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di potenziare la tua produttività con un dispositivo che unisce prestazioni eccezionali a un design accattivante.
Fai il passo decisivo e porta a casa il Lenovo IdeaPad Slim 3: il tuo compagno ideale per ogni sfida quotidiana!
