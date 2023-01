Lenovo e Motorola insieme per lo smartphone aziendale ThinkPhone

Lenovo ha presentato le sue novità in apertura del CES 2023 di Las Vegas, e tra queste c’è anche il primo smartphone della linea ThinkPad. Nell’anno del trentesimo anniversario di ThinkPad, Motorola ha annunciato ThinkPhone by Motorola, uno smartphone per professionisti progettato per offrire alle aziende un dispositivo senza fronzoli che faccia parte dell’ecosistema ThinkPad. Questo dispositivo arriverà con una serie di esperienze di produttività “Think 2 Think” che consentiranno agli utenti finali aziendali di godere di un’integrazione del dispositivo tra ThinkPhone e ThinkPad. Per garantire che il dispositivo funzioni al massimo delle prestazioni per gli anni a venire, è dotato della piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1, di un display FHD+ da 6,6″ più grande e di una ricarica universale TurboPower da 68 W in grado di caricare sia il telefono che il PC. Prezzo e disponibilità non sono stati ancora annunciati.