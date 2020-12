“John Winston Lennon è un cittadino britannico ed ex membro del gruppo musicale dei Beatles”. Inizia così la lettera scritta nell’aprile del 1972 da J. Edgar Hoover, l’allora padre-padrone dell’Fbi ad un membro del dipartimento di Giustizia. L’informazione, decisamente banale, considerando che era riferita all’uomo che nel 1966 aveva dichiarato che “i Beatles sono più famosi di Gesù Cristo”, fa parte dei famosi ‘Files’ accumulati dall’Fbi nei confronti di Lennon, ritenuto un “rivoluzionario”, un riferimento del movimento pacifista e, soprattutto (anche se questo non è esplicitato nei files), un possibile ostacolo per la rielezione del presidente Richard Nixon.

