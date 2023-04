Lena Katina delle Tatu è tornata con il singolo Bella Ciao

Dopo la reunion con Julia Volkova per l’Ovion Show 2022, Lena Katina è tornata con un nuovo EP e un singolo con un titolo molto particolare… in italiano. La cantante russa ha pubblicato Bella Ciao, che a parte il titolo non ha nulla a che fare con il nostro canto popolare dedicato alla resistenza italiana. La canzone è caruccia (anche se non ho capito mezza parola a parte Bella Ciao), ma la parte più interessante di questo comeback è il video musicale, davvero ben fatto.

Mentre Yulia Volkova suppongo sia a stirare le camice a Putin, Lena Katina canta “Bella ciao” (ok no non è il canto della Resistenza, ma non può comunque essere un caso): https://t.co/BrO7jiiIdv — Humphrey Duncombe (@panapp) April 28, 2023



Lena Katina, Bella Ciao, il testo.

Grazie per il sole che splende

Ma ovviamente non brilla per me

E io non mi spezzo

Io ho parlato, e tu stavi zitto

Prendi la tua percentuale per amore

Per tutte le mie canzoni tristi

Per cui peserai tutto, ma sono contraria

Molte parole sono state dette

Ma Bella Ciao

Tu corri, corri corri via

Non ti raggiungerò

Ma mi mancherai

A volte l’amore si comporta come una str0nza

Ma Bella Ciao

Tu corri corri corri via

Non ti prenderò

Ma mi annoierò

A volte l’amore si comporta come una str0nza

Ma Bella Ciao

Prendi la tua percentuale per amore

Per tutte le mie canzoni tristi

So che vuoi ancora sentire questa tristezza ma…

Bella Ciao

Corri, corri, corri

Non ti raggiungerò

Ma mi mancherà

A volte l’amore si comporta come una str0nza

Ma Bella Ciao ho vinto

Non ti raggiungo ma mi mancherai

A volte l’amore si comporta come una str0nza

Ma Bella Chao