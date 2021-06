Sono passati esattamente 20 anni dalla nascita delle Tatu e per l’occasione Julia Volkova e Lena Katina hanno rilasciato una lunga intervista (senza mai incontrarsi ovviamente). Se Julia ha detto di essere per la famiglia tradizionale ed ha etichettato il periodo nelle Tatu come ‘una recita’, Lena è di tutt’altra opinione. La Katina ha ammesso che dietro al loro duo c’era un progetto, ma ha spiegato che è servito a milioni di fan LGBT per sentirsi meno soli.

Le parole di Lena Katina.

Lena ha dato una bella lezione di civiltà alla sua collega. Parole semplici, ma considerando che sono state pronunciate in una tv russa valgono il doppio. La cantante ha parlato dell’alto numero di suicidi tra persone LGBT e di quanto secondo lei la storia delle Tatu abbia aiutato i fan.

“Sul set del video All The Things She Said ci venne spiegato l’amore a 360 gradi. Il produttore ci disse che l’amore tra uomini o tra due donne è osteggiato e discriminato. […] Sai quante persone LGBT si tolgono la vita ogni anno per colpa dell’omofobia? Quanti l’hanno fatta finita perché pensavano che c’era qualcosa che non andava in loro? Non puoi nemmeno immaginare quante lettere abbiamo ricevuto da ragazz* LGBT che ci dicevano “ci avete salvato la vita e vi ringraziamo”. Erano davvero in tanti a dirci grazie e questo mi riempiva di gioia.

Secondo me le Tatu sono state utili a tanti ragazzi e ragazze gay. Alla fine raccontavamo una storia, che vivono milioni di persone. Molti restringono le Tatu a qualcosa di carnale ‘oh, le lesbiche che si baciano sempre’. Il progetto in realtà parlava prima di tutto di amore, di sentimento tra due donne. Non si trattava solo di sess0 come pensavano in molti“.

E allora Julia beccati sti spicci.