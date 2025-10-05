Lena Headey nel West: debutta la serie The Abandons su Netflix

Debutta il 4 dicembre su Netflix “The Abandons”, la nuova serie creata da Kurt Sutter, noto per “Sons of Anarchy” e “Mayans MC”. Questa volta, Sutter ci trasporta nel passato, nel Vecchio West, raccontando la storia di Fiona Nolan, interpretata da Lena Headey. Fiona è un’irlandese devota che, impossibilitata a diventare madre, decide di adottare quattro orfani per costruire la sua famiglia. Tuttavia, la sua felicità è minacciata da aristocratici europei che avanzano pretese sulla casa che ha appena acquistato in Oregon.

Ambientata nel Territorio di Washington nel 1854, la trama ruota attorno a due famiglie molto diverse. Da un lato, una famiglia benestante e privilegiata, dall’altro, un gruppo di orfani emarginati uniti dall’affetto e dalla necessità. Le loro vite si intrecciano a causa di due crimini, di un segreto inquietante, di un amore impossibile e di un terreno che cela un giacimento d’argento. Questa lotta riflette le tensioni sociali tra ricchi e poveri in una zona lontana dalla giustizia.

Il cast principale comprende Lena Headey nei panni di Fiona Nolan, Gillian Anderson come Constance Van Ness, Lucas Till nel ruolo di Garret Van Ness, e Aisling Franciosi come Trisha Van Ness. Altri attori coinvolti includono Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, insieme a molti altri. “The Abandons” promette di essere un racconto avvincente e drammatico.