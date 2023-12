Lemon Sistemi verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 12 milioni

– Lemon Sistemi, società che si occupa di progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici e di accumulo, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 12 milioni di euro, dopo aver raccolto 2 milioni di euro. Il prezzo di collocamento è pari a 1,47 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza 1,47-1,70 euro per azione. Il flottante si attesta al 14,54%.

L’azionariato post-quotazione vede: Danilo Palazzolo al 50,61%, Maria Laura Spagnolo al 6,14%, Vincenzo Palazzolo al 4,70%, Salvatore Spagnolo al 4,70%, Pietro Spagnolo al 4,70%, Giorgio Mirabella al 4,70%, Eloisa Palazzolo al 4,15%, Salvatore Bommarito al 2,89%, Enrico Rizzo al 2,89%.

Il consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea del 19 dicembre 2023 e che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, è composto da: Maria Laura Spagnolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato; Danilo Palazzolo, Amministratore Delegato; Salvatore Bommarito, Consigliere; Salvatore Spagnolo, Consigliere; Andrea Maralla, Consigliere Indipendente.

L’ammissione è prevista per il 27 dicembre, con l’inizio delle negoziazioni il 29 dicembre su Euronext Growth Milan EGM, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Banca Finnat Euramerica è l’Euronext Growth Advisor.