l’Emilia Romagna investe 154 milioni nel prossimo Piano dell’Aria

Oltre 150 milioni di euro di investimenti per tutelare la salute dei cittadini migliorando la qualità dell’aria, riducendo inquinamento e smog. Obiettivo finale: far risparmiare alla sanità regionale oltre 637 milioni di euro visto che la maggiore tutela ambientale dovrebbe portare a minori patologie dovute allo smog. Disco verde della commissione Politiche per la Salute presieduta da Ottavia Soncini alle osservazioni al prossimo Piano dell’Aria (Pair 2030), la misura proposta dalla giunta per ridurre gli effetti dell’inquinamento. “Per l’Oms l’inquinamento atmosferico è al quarto posto come motivo di malattia e morte e il primo tra quelli di tipo non individuale”, spiega il relatore di maggioranza Andrea Costa (Pd) che ricorda come “ci poniamo l’obiettivo di una forte riduzione degli agenti inquinanti entro il 2030 (-13% del Pm10, -29% ammoniaca, -13% di zolfo, calo di polveri sottili e altre fonti di inquinamento)”.

Il Piano dell’Aria fa parte di un percorso graduale per ridurre l’inquinamento

“Il Piano dell’Aria investe 154 milioni di euro sapendo che questo significa una riduzione di 640 milioni di euro di costi per curare le patologie collegabili all’inquinamento”, sottolinea Costa. “Questo numero è il frutto dello studio dei benefici prodotti dal precedente Piano Aria”, aggiunge. Costa ricorda come “agiamo con un percorso graduale da oggi al 2030 e prevedendo di passare dalla logica del divieto a quella dell’incentivo. Questo Piano aria è anche frutto di quello che prevedono le direttive europee, nessuno di noi nega le evidenze scientifiche tra la qualità di aria e gli inquinanti in essa presente e la salute dei cittadini, ma assistiamo a un continuo aumento dell’aspettativa di vita e che la qualità dell’aria negli ultimi 30 anni è migliorata: questo ci porta a dire che ogni nuova scelta in materia di Piano aria deve essere fatta a ‘impatto neutro’ sulle condizioni tecnologiche della nostra società”, spiega il relatore di minoranza Emiliano Occhi (Lega).

Emiliano Occhi (Lega): “Il Piano è una camicia di forza imposta da un’Unione europea in preda a visioni miopi”

“Il Piano aria individua degli obiettivi da raggiungere, ma non tiene conto del fatto che dobbiamo non solo fare i conti con la qualità della vita, ma anche con quello della produzione economica alle prese con una forte competizione internazionale”, evidenzia Occhi. “Il rischio è quello di penalizzare le nostre imprese e la nostra agricoltura”, aggiunge. “Il Pair 2030 ha scelto di combattere un nemico (il particolato) disinteressandosi di tutto il resto, soprattutto della competitività strategica dei nostri settori produttivi, per non parlare delle forti disparità introdotte tramite le stringenti limitazioni imposte alla mobilità privata”, dice Occhi. “Il Piano è una camicia di forza imposta da un’Unione europea in preda a visioni miopi e unidirezionali che costringono la politica regionale e italiana a dibattere un tema che non è più nella propria piena potestà decisionale“, aggiunge.

Marilena Pillati (Pd): “Il Piano deve avere obiettivi raggiungibili e questo Piano li ha”

“Gli obiettivi del Piano aria sono molto rilevanti e fortemente intrecciati con la tutela della salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente”, spiega Marilena Pillati (Pd) che ricorda come “è giusto dire che il Piano deve avere obiettivi raggiungibili e questo Piano li ha”. E aggiunge: “Questo Piano tutela la salute dei cittadini a partire da chi è più è esposto come bambini e persone con fragilità. Partire da questi temi rende anche più efficace spiegare ai cittadini i motivi delle nostre scelte”.