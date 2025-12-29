Lello Arena a Cagliari

13.5 C
Lello Arena ha ricordato la sua esperienza con Massimo Troisi, definita come una “splendida avventura” che ha coinvolto sia la vita personale che l’arte. L’attore napoletano è stato applaudito dal pubblico al T Hotel di Cagliari, dove ha ricevuto il premio alla carriera nel corso del concorso “Tre minuti di celebrità”. Lello Arena si divide tra vari ambiti artisticici, inclusi teatro, cinema e televisione. Nel 2026 sarà in programma una sua esibizione teatrale insieme a Nino Frassica. Inoltre, a Napoli, presso il Teatro Cilea, dove si è esibito Nino Taranto, Lello Arena ha dato vita a “Cioè-Spazio interdisciplinare opportunità espressive”, uno spazio che offre occasioni di formazione e crescita per giovani talenti.

