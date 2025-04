L’eliminata della quarta puntata di Amici: lacrime e prime dichiarazioni

Nell’ultima parte della quarta puntata del serale di Amici 24, i giurati hanno dovuto scegliere tra Daniele, Chiamamifaro e Senza Cri. Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio hanno deciso di salvare il ballerino di Alessandra Celentano, facendo finire Chiamamifaro e Senza Cri al ballottaggio, consapevoli che una di loro sarebbe stata eliminata. Tornate in casetta, Chiamamifaro si è sfogata in lacrime con Senza Cri, esprimendo la sua paura di essere eliminata. Ha confessato a Maria De Filippi di essersi divertita e di aver cresciuto molto come artista nel programma, temendo di sentirsi una delusione se fosse stata eliminata.

Maria ha comunicato a Chiamamifaro che sarebbe stata lei l’eliminata, e la giovane, visibilmente commossa, ha condiviso la sua gratitudine per l’esperienza e per i legami formati con i compagni. Ha sottolineato che la sua esperienza ad Amici sarà sempre un ricordo speciale.

Chiamamifaro ha anche parlato della sua decisione di intraprendere questa carriera musicale senza il sostegno diretto dei genitori, sottolineando di voler procedere per conto proprio. Ha menzionato che la passione per la musica viene da suo zio Roberto, che suona da sempre, e ha spiegato come i suoi genitori l’abbiano sempre incoraggiata nel suo percorso, pur senza essere musicisti. Ha infine evidenziato come i social media abbiano contribuito a costruire la sua community, permettendole di condividere la sua musica e interagire con il pubblico.