Svelati i nomi delle canzoni presenti nella shortlist dei premi Oscar 2022 per la categoria Miglior canzone originale: tante stelle in lizza per la statuetta.

La strada per gli Oscar 2022 si fa sempre più breve. Nella serata del 21 dicembre l’Academy ha reso noto la shortlist dei nomi in lizza per vincere la statuetta più ambita. Un elenco di possibili candidati per ogni categoria che ha visto l’Italia partecipare con il film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, inserito nella lista per il Miglior film internazionale. Svelati ovviamente anche i brani che potrebbero concorrere per il titolo di Miglior canzone originale. E tra i possibili premiati spuntano nomi importantissimi.

Beyoncé

Oscar 2022: shortlist Miglior canzone originale

Dagli ottantaquattro brani inizialmente nominati per arrivare alla vittoria finale, l’Academy è arrivata a una lista ridotta di quindici candidati. Tra questi, in cinque arriveranno a sfidarsi per la statuetta in nomination ufficiale.

Sono nomi di rilievo quelli inseriti in questa shortlist: si va dagli U2, con il brano Your Song Saved My Life (dal film Sing 2), a Billie Eilish, con No Time to Die, ultima canzone della saga di James Bond. Ma in lizza ci sono anche altri nomi di grande prestigio, come Beyoncé, Jennifer Hudson e Brian Wilson. Di seguito l’elenco completo:

– So May We Start? da Annette

– Down To Joy da Belfast

– Right Where I Belong da Brian Wilson: Long Promised Road

– Automatic Woman da Bruised

– Dream Girl from Cinderella

– Beyond The Shore da CODA

– The Anonymous Ones da Dear Evan Hansen

– Just Look Up da Don’t Look Up

– Dos Oruguitas da Encanto

– Somehow You Do da Four Good Days

– Guns Go Bang da The Harder They Fall

– Be Alive da King Richard

– No Time To Die da No Time to Die

– Here I Am (Singing My Way Home) da Respect

– Your Song Saved My Life da Sing 2

Oscar 2022: la shortlist per la miglior colonna sonora

Grandi nomi anche per quanto riguarda la categoria dedicata alle colonne sonore. C’è spazio per Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, per i suoi lavori in Power of the Dog e Spencer. Ma non mancano nomi illustri come Hans Zimmer (Dune e No Time to Die) e Alexandre Desplat (The French Dispatch). L’annuncio delle nomination definitive verrà dato solo il prossimo 8 febbraio. Intanto, ecco la shortlist per la colonna sonora:

– Being the Ricardos

– Candyman

– Don’t Look Up

– Dune

– Encanto

– The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

– The Green Knight

– The Harder They Fall

– King Richard

– The Last Duel

– No Time to Die

– Parallel Mothers

– The Power of the Dog

– Spencer

– The Tragedy of Macbeth