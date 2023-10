L’elefantino protegge la mamma dal pericolo e conquista tutti: il video virale

Un video mostra un piccolo elefantino mentre si dirige sfrontatamente verso il pericolo: è così che il cucciolo protegge la sua mamma.

Avete mai assistito a un episodio di irresistibile sfrontatezza da parte di un piccolo elefante? Se la risposta è “no” allora potreste essere sulla strada giusta per vedere con i vostri occhi e per la prima volta il coraggio di un cucciolo che cerca di proteggere la sua mamma elefante da un’eventuale situazione di pericolo. La clip del piccolo elefante ha conquistato il cuore di moltissimi utenti che affermano di potersi sentire al sicuro con un amico come lui. Tutto ha avuto inizio alcune settimane fa. Quando il profilo su IG di @r_daps ha condiviso un breve video in cui è presente il coraggioso gesto di protezione dell’elefantino.

Il piccolo elefantino protegge la sua mamma dal pericolo: il suo gesto conquista tutti e il breve video virale

Di ritorno da una settimana di Safari trascorsa in Kenya l’utente su Instagram ha deciso di postare alcuni interessanti filmati realizzati sul posto. Si tratta delle avventure più emozionanti vissute durante il suo soggiorno in Africa. Quella dell’elefantino, secondo una piccola indagine condotta in rete, pare sia – finora – la preferita dagli spettatori. Scopriamo ora il perché.

Essendo, innanzitutto, la vista uno dei sensi che gli elefanti sviluppano e di meno nel corso della loro vita, il piccolo elefantino – che è il protagonista indiscusso di questo buffo, ma curioso episodio – potrebbe aver scambiato il gruppo di viaggiatori per dei cacciatori del posto e, pertanto, avrebbe reagito prontamente di fronte alla latente minaccia che sembrava incombere, da un momento all’altro, sulla sua famiglia.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Il primo gesto da compiere, per proteggere chi amiamo in una situazione di pericolo, è spesso quella di porci dinanzi al corpo di colui che si sente minacciato. Ed è stato proprio questo il tentativo messo in pratica dall’elefantino. Dopo aver avvistato la troupe di visitatori si può notare – grazie alle immagini in movimento del filmato – l’elefantino bloccarsi all’improvviso. Se dapprima, il cucciolo, era intento ad aggirarsi liberamente per la natura incontaminata, il suo atteggiamento sembra cambiare rapidamente. Il piccolo elefante si pone, infatti, nella direzione direzione dei viaggiatori per poi prendere la rincorsa e letteralmente lanciarsi verso di loro. Le sue intenzioni sembrano non destare alcun dubbio.

Per chi non lo sapesse: gli elefanti trascorrono la maggior parte della loro giornata cibandosi o andando alla ricerca dell’acqua. L’efficacia del loro fiuto permette a questi esemplari di riconoscere le sorgenti d’acqua anche a molti chilometri di distanza. In questo caso particolare, però, sembra che l’elefantino sia stato distratto – assieme alla sua famiglia – mentre si trovava nel pieno di una delle sue predilette attività. E, non mostrando alcuna esitazione, il cucciolo si è diretto con sicurezza – e in modo piuttosto minaccioso – verso quelli che credeva fossero “i suoi nemici“.

La clip pare sia infine riuscita a rubare il cuore di migliaia di utenti in virtù del forte contrasto venutosi a creare tra le piccole dimensioni del piccolo elefantino – che appare tutt’altro che spaventoso nella sua avanzata – e il suo grande coraggio dimostrato al suo pubblico nell’andare verso “l’ignoto” pur di proteggere la sua mamma.