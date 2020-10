Lele Mora a Live Non è la d’Urso ha confessato alla conduttrice di essere certo (anzi, “certissimo”) del fatto che Massimiliano Morra abbia avuto una relazione con un “uomo importante” e “molto conosciuto” che gli ha promesso di farlo partecipare al Grande Fratello.

“Prima di passare dall’Ares, Massimiliano Morra ha fatto un altro giro. Ha avuto una storia molto lunga con questa persona – di cui non faccio il nome, ma molto conosciuta – che gli ha promesso che prima o dopo gli avrebbe fatto fare il Grande Fratello e c’è arrivato, ora è al Grande Fratello. Ragazza? Macché ragazza! Un ragazzo. Me ne assumo le responsabilità di quello che dico, eh”.

Lele Mora ha poi continuato:

“Io dico solo quello che so e quello di cui sono certo, non dico cose stupide. Massimiliano ha avuto una storia con questo uomo. Poi che sia stato d’amore, d’interesse o di sess0.. Era un uomo importante per arrivare al Grande Fratello”.

Il manager dei vip ha poi confessato di essere certo del fatto che Massimiliano Morra non sia gay, ma che abbia avuto ugualmente una storia con un uomo (probabilmente per convenienza?).

“Massimiliano non è gay, non è gay. Ce ne sono tanti che non sono gay ma che per arrivare a dei successi e dei lavori si concedono alle delizie di qualche produttore. Sono certissimo di quello che dico. Te lo confermo”.