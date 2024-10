LELE BLADE: Il Nuovo Eroe di Red Bull 64 Bars [Ascolta il Brano]

Dopo la sua anteprima durante Red Bull 64 Bars Live a Scampia il 4 ottobre, LELE BLADE è il nuovo protagonista di Red Bull 64 Bars. Questo è il sesto brano della stagione, seguendo le tracce di Rhove, Kid Yugi, Massimo Pericolo e Artie 5ive, e segna un’importante tappa per il noto format musicale. RED BULL 64 BARS ha riunito i principali artisti della scena urban e rap italiana, contribuendo a definirla e alimentarla nel tempo. Le 64 barre di LELE BLADE si allineano con lo spirito del format, che riporta il rap alle sue origini: un’arena dove gli MC e i beatmaker collaborano per creare un brano inedito, rispettando l’unica regola di comporre 64 misure di puro rap senza ritornelli.

L’esibizione di LELE BLADE in Piazza Ciro Esposito ha catturato l’attenzione di circa 10.000 persone, dimostrando la sua capacità di coinvolgere e entusiasmare il pubblico. Oggi, il brano è pubblicato su Red Bull Droppa, pochi giorni prima dell’uscita del nuovo album di LELE BLADE, intitolato “Con i miei occhi” (Warner Music Italy), atteso in formato fisico e digitale dal 25 ottobre.

Il format Red Bull 64 Bars è nato nei Red Bull Studios di Auckland in Nuova Zelanda ed è rapidamente diventato un’unità di misura per valutare il valore di un MC e la sua intesa con i beatmaker. La scena hip hop ha riconosciuto l’importanza di questo format, e molti dei più grandi esponenti del rap italiano, come Marracash, Blanco, Fabri Fibra e Madame, hanno partecipato. Il 28 maggio 2021 è stato pubblicato “Red Bull 64 Bars, The Album”, una collaborazione con Island Records che ha ottenuto il disco d’oro. Questo prodotto rappresenta una tappa fondamentale nella storia del rap italiano, evidenziando la qualità e il talento degli artisti coinvolti.

Nel corso degli anni, il progetto ha attratto un vasto numero di rapper e beatmaker, affermandosi come uno dei più distintivi e rispettati all’interno della scena musicale italiana. Red Bull 64 Bars è fruibile su Red Bull Droppa, il canale YouTube dedicato a nuova musica, prodotta in collaborazione con artisti della scena Rap e Urban italiana.