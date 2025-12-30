Leishmaniosi in Europa, un pericolo per cani e umani

La leishmaniosi è una malattia che colpisce sia animali che esseri umani, provocando migliaia di infezioni ogni anno. La malattia è veicolata da un parassita chiamato Leishmania infantum e può essere trasmessa attraverso la puntura di un insetto vettore.

Una ricerca dell’Università di Cordova ha evidenziato come il parassita proliferi non solo sui cani, ma anche su conigli e lepri, animali che spesso si trovano a stretto contatto con l’uomo. I ricercatori hanno condotto un’ampia campagna di campionamento che ha incluso cani, lagomorfi e esseri umani, oltre a un’analisi entomologica dei pappataci.

I risultati hanno mostrato che il 100% dei lagomorfi selvatici analizzati era infetto da leishmaniosi, mentre tra i cani il 73,2% trasportava con sé il parassita e negli esseri umani la percentuale era del 6,2%. L’analisi entomologica ha rivelato che oltre il 25% dei pappataci catturati nella zona era infetto.

La scoperta rafforza l’ipotesi che i lagomorfi selvatici agiscano come serbatoi naturali del parassita, che poi viene trasmesso agli esseri umani attraverso la puntura dei pappataci. Gli autori dello studio hanno sottolineato la necessità di integrare il concetto di “One Health”, ovvero riconoscere la connessione e l’interdipendenza tra la salute umana, quella animale e dell’ambiente che li ospita.

La leishmaniosi può presentarsi in diverse forme, tra cui viscerale, cutanea, mucocutanea e cutanea diffusa. La malattia può essere trasmessa solo con la puntura di un insetto vettore che precedentemente si è infettato pungendo un animale o una persona infetta. possibile prevenire la malattia attraverso misure come la sorveglianza della fauna selvatica, il controllo dei vettori, la protezione degli animali domestici e la vaccinazione.