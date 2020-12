Leiner ha deciso di mettere in musica la sua esperienza di figlio adottivo. Da venerdì 18 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “Casa nostra”, il nuovo singolo del cantante di origini colombiane scoperto da ‘X Factor’, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 12 dicembre. “Casa nostra” è un brano che nasce dalla spontanea necessità di Leiner di parlare della sua infanzia, in particolare del fatto che sia stato adottato. È una canzone che abbraccia vari generi musicali, passa dall’elettro-pop alla musica anni ‘80, con qualche influenza gospel. Il titolo stesso descrive la cosa più bella che possa essergli capitata, ovvero avere una casa, che ha potuto definire sua e avere finalmente una nuova famiglia.

Fonte