“Lei recita peggio di me”: Lory Del Santo replica a Elisabetta Canalis

Lory Del Santo risponde alle critiche di Elisabetta Canalis sulla sua webserie The Lady, difendendo il casting di attori non professionisti e sottolineando l’originalità del progetto. Durante un ospitaggio nella trasmissione La Volta Buona, Del Santo ha affrontato le osservazioni di Canalis, ex velina di Striscia La Notizia, che in un’intervista a Belve aveva espresso dubbi sulla qualità recitativa del cast, definendoli “persone prese un po’ a caso” e affermando che fossero “quasi peggio di me”. Queste affermazioni hanno suscitato interesse nella conduttrice Francesca Fagnani, che ha chiesto un confronto diretto, citando Costantino Vitagliano come esempio di attore presente nella serie. Canalis ha risposto con una battuta, sostenendo che Vitagliano fosse “meglio” degli altri.

Nel rispondere a Canalis, Lory Del Santo ha espresso sorpresa per le dichiarazioni e ha messo in evidenza che The Lady è stata una delle prime serie a sperimentare un format così innovativo, avendo realizzato tre stagioni senza attori professionisti, a eccezione di uno. Ha spiegato che la scelta di utilizzare “persone qualsiasi” per la recitazione è stata una decisione audace, volta a creare un prodotto unico.

La conduttrice Caterina Balivo ha condiviso l’esperienza di lavorare con attori non professionisti, raccontando episodi divertenti che coinvolgevano il suo compagno e il portiere, entrambi senza compenso. Ha messo in luce l’aspetto comico della situazione, in particolare quando il compagno di Del Santo non riusciva a trattenersi dalle risate anche in scene serie.

The Lady è una webserie creata e prodotta da Lory Del Santo, che ha curato ogni aspetto della realizzazione, dalla scrittura alla direzione fino al montaggio. La serie, disponibile su YouTube, ha ottenuto grande successo, diventando virale sui social. Negli ultimi anni, ha attratto un vasto pubblico, che ha frequentemente commentato e ironizzato sulle trame e dialoghi, consolidando un seguito fedele e appassionato. Questo ha reso The Lady un punto di riferimento nel panorama delle produzioni online italiane, dimostrando come un progetto innovativo possa riscuotere un riconoscimento significativo tra gli spettatori.