lei paparazzata con un altro uomo

In questa calda stagione estiva, a rubare la scena del gossip e delle cronache rosa ci pensa l’ennesima rottura vip: è infatti confermata la crisi tra l’attrice Francesca Chillemi e Stefano Rosso.

L’attrice Francesca Chillemi si separa da Stefano Rosso

Una crisi di cui si mormorava da tempo, ma che non aveva ancora avuto modo di fondarsi su solide ed ufficiali conclusioni. È di fatti nota la reticenza da sempre dimostrata dall’attrice nel divulgare aspetti e dettagli inerenti alla propria vita privata, tendendo a proteggere con estrema cura la sua sfera personale e sentimentale. In particolare, la relazione che la teneva legata dal 2015 a Stefano Rosso, padre della sua bambina Ranya, nata nel 2016, imprenditore e figlio di Franco Rosso, patron di Diesel.

Il nuovo fidanzato di Francesca Chillemi

I rumors che da qualche tempo circolavano circa la possibile separazione tra l’attrice Francesca Chillemi e Stefano Rosso hanno trovato la loro definitiva ufficialità. Ufficialità sancita dalla conferma circa l’esistenza di un nuovo amore per la Chillemi, il cui cuore sarebbe tornato a palpitare per l’armatore di 38 anni Eugenio Grimaldi.

Una storia, la loro, resa inequivocabile dagli scatti immortalati dal settimanale Gente che ritraevano la coppia felicemente impegnata a godersi qualche giorno di vacanza a Capri. L’uomo è l’erede della nota famiglia di armatori napoletani Grimaldi, a loro volta nipoti di Achille Lauro.

Un nuovo amore dunque per l’attrice che si appresterebbe a vivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

I rumors di un fantomatico flirt con il collega Can Yaman

In riferimento ai rumors e al gossip che in questi ultimi mesi si erano fatti sempre più incalzanti intorno alla figura della Chillemi, spicca senza dubbio quello inerente alla vicinanza e alla complicità che l’attrice avrebbe avuto nei confronti del collega Can Yaman.

Voci di cui, di fatto, non si è mai avuto alcuna conferma. In realtà, si pensa siano stati creati ad hoc per creare ancora più interesse intorno alla serie targata Mediaset di cui i due sono protagonisti, Viola come il mare.

Un rapporto che, stando alle ultime indiscrezioni, si sarebbe anche interrotto bruscamente. I due infatti, per ragioni non meglio precisate, non si seguirebbero più reciprocamente su Instagram.