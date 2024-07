“Lei non voleva…” Morte Shannen Doherty, il medico che aveva in cura l’attrice rivela i suoi ultimi momenti di vita: lo straziante racconto

Continua la lunga lista di messaggi di cordoglio e amore per la mitica “Brenda Walsh”. Shannen Doherty, celebre attrice nota per i suoi ruoli in serie iconiche come Beverly Hills, 90210 e Streghe, è scomparsa il 13 luglio 2024 dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro. Doherty si è spenta serenamente nella sua casa di Malibù, circondata dall’affetto dei suoi amici più intimi e dei suoi familiari, tra cui il suo medico e caro amico, il dottor Lawrence D. Piro.

La notizia della sua perdita ha suscitato un’ondata di commozione e tributi sui social media da parte di fan e colleghi di Hollywood. Il 15 luglio, la madre dell’attrice, Rosa, ha condiviso un toccante messaggio con la rivista People mostrando riconoscenza verso tutti quelli che hanno dimostrato affetto e vicinanza verso la figlia.

Il dottor Piro, che è stato al fianco di Doherty sia come medico che come amico, ha raccontato i suoi ultimi momenti in un’intervista a un giornale americano:

“Shannen era circondata da alcuni dei suoi amici più intimi e si trovava in un posto dove si sentiva molto a suo agio, dormiva e stava attraversando la fase di transizione. Il gruppo di amici che ha voluto al suo fianco erano persone care che le hanno dato sempre molto supporto. È stato tutto molto cupo e triste ma, allo stesso tempo, bello e sereno perché lei non era da sola. La cosa più dura da accettare è che non era pronta ad andarsene perché Shannen amava la vita”.

Nelle sue ultime settimane, la neoplasia ha preso una piega più aggressiva, rendendo le cose molto più difficili. Il medico ha dichiarato che l’attrice era una vera combattente e che non si è mai arresa allo sconforto e alla debolezza. Ha sempre creduto di farcela e aveva convinto anche tutto lo staff medico, nonostante l’evidenza tragica delle cartelle cliniche.

Shannen Doherty lascia un’eredità indelebile nel mondo dello spettacolo e nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta e amata. La sua forza, il suo coraggio e il suo amore per la vita continueranno a ispirare molti, ricordando a tutti quanto sia importante vivere ogni giorno con passione e determinazione.

