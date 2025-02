“Lei non lo merita” assegnata una maglia del serale, ma la classe è in rivolta

Asia ha conquistato la maglia del Serale ad Amici 24, sorprendendo sia se stessa che alcuni compagni, tra cui Daniele, che ha messo in dubbio la sua meritevolezza. Questa notizia ha suscitato commozione nella ballerina, la quale ha esclamato: “Davvero? Non me lo aspettavo”. Nel daytime del 21 febbraio, Asia ha superato una fase critica, ottenendo l’ambita maglia d’oro, importante per la sua carriera artistica. Dopo un’esibizione convincente, ha ricevuto il supporto dei docenti Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, che le hanno consentito di accedere alla fase finale del programma. Maria De Filippi ha anche effettuato un collegamento a sorpresa, congratulandosi con lei e sottolineando la erroneità del giudizio dei suoi compagni.

Alessandra Celentano ha criticato Daniele per la sua incoerenza, poiché durante un precedente dibattito sui candidati meritevoli, non aveva incluso Asia. Dopo aver appreso della sua promozione, Daniele ha tentato di congratularsi, affermando: “Me lo sentivo”, ma la Celentano ha messo in discussione il suo criterio di valutazione, dicendo: “Il vostro criterio non è oggettivo”. Nonostante Daniele cercasse di difendere la sua scelta, affermando di aver sempre creduto nel talento di Asia, la docente ha mantenuto la sua posizione, insistendo sulla mancanza di coerenza nelle sue affermazioni. Il confronto tra i due ha rivelato evidenti tensioni all’interno della classe, rendendo la situazione ancora più complessa.