Lei non è in casa, il suo cane fa qualcosa che commuove fino alle lacrime

Mentre lei non è in casa, il suo cane compie un gesto che commuove la sua umana e tutto il web fino alle lacrime – VIDEO.

Chi vive con un animale domestico sa quanto sia difficile uscire di casa per compiere delle commissioni o andare a lavorare e lasciarlo solo. C’è chi, per tenerlo d’occhio, mette una telecamera di sorveglianza così da non preoccuparsi e per sapere cosa combina in propria assenza. Inoltre è anche curioso sapere come passano il tempo gli animali mentre aspettano il proprio umano che torni a casa.

Il cane commuove il web con il suo gesto – VIDEO

Essere curiosi di cosa combini il proprio cane o gatto in casa mentre non si è in casa è una sensazione del tutto normale. La mamma umana di Sundae, un cucciola dal manto nero, non si è limitata alla fantasia della curiosità, ma l’ha messa in pratica perché voleva sapere cosa faceva il suo cane durante la sua assenza.

Ogni volta che tornava a casa, notava che la sua dolce cagnolina nera aveva nella sua cuccia delle sue cose. Da qui è scattata l’idea di scoprire cosa faceva mentre le era fuori casa e così ha deciso di filmarla. Non poteva crede ai suoi occhi una volta che ha visto cosa mostrava il filmato, tanto che si è commossa fino alle lacrime.

La cagnolina ha sorpreso la sua mamma umana con il suo gesto, il quale è stato condiviso sull’account TikTok @sundaetheblacklab. La cucciola nera aspetta per un po’ di tempo il ritorno della sua mamma umana nella sua cuccia, ma presto si sposta e la aspetta davanti alla porta di casa tutto il tempo.

@sundaetheblacklabI’m never leaving her alone again 🥺♬ Home – Edith Whiskers

Nel video si vece come la cagnolona aspetti il ritorno della sua proprietaria tutto il tempo davanti alla porta di casa oppure raccogliendo vari oggetti e mettendoli dentro la sua cuccia. Quando sente che sta per tornare inizia a scodinzolare felice. Quando la mamma di Sundae ha visionato il video e ha visto la tristezza della sua cagnolina, ha deciso di portarla il più spesso possibile con lei fuori casa!