Marito e moglie stavano guardando assieme un film. A un gesto della moglie, lui si è infastidio e ha cominciato a picchiarla: i condomini hanno sentito le richieste di aiuto e chiamato la polizia. La coppia abita nel quartiere Vanchiglia di Torino. Da mesi i comportamenti dell’uomo erano sempre più aggressivi, schiaffi, pugni e minacce, finché domenica sera la donna ha deciso di raccontare tutto alla polizia che è intervenuta e il marito violento è stato arrestato.

Alcuni mesi fa la donna ha perso il lavoro, circostanza che le ha scatenato un periodo di depressione. Il marito ha iniziato a incolparla per questo, divenendo sempre più ossessivo. Inizialmente lo era con la pulizia, quindi con i lavori domestici, ma con il tempo la quotidianità è peggiorata e lei era diventata il capro espiatorio per tutto. A quel punto la donna aveva deciso di andare a vivere dalla madre. A marzo sono tornati insieme, poco prima del periodo Covid, in cui la situazione è peggiorata: schiaffi, pugni e minacce anche di morte. Succedeva anche 3 o 4 volte ogni settimana.

Domenica sera stavano guardando un film quando lui si è arrabbiato. L’ha presa a schiaffi dicendo che avrebbe continuato a picchiarla perché era stata lei a infastidirlo. Le urla dell’uomo e le richieste di aiuto della donna sono state sentite dai condomini: quando gli agenti delle volanti sono arrivate lui ha continuato ad inveire nei confronti della donna che si era rifugiata in camera da letto. Lei ha deciso di denunciare e il marito è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.